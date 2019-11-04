Man Lion’s City получил премию Best of mobility

MAN Lion’s City завоевывает премию BEST OF mobility 2019

Награда была вручена в рамках Международного автомобильного салона 2019 во Франкфурте-на-Майне

Широкий выбор технических решений для различных задач обусловил победу MAN Lion’s City. В линейке представлены гибриды на основе дизельного и газового двигателя и полностью электрический автобус

Награду присуждает специализированное издание VISION mobility, консалтинговое агентство Deloitte и Немецкая ассоциация автомобильной промышленности

MAN Lion’s City занял первое место по итогам опроса BEST OF Mobility 2019. В опросе приняли участие члены жюри премии и более 1000 читателей специализированного журнала VISION Mobility. Линейка инновационных городских автобусов MAN получила приз в номинации «‎Общественный транспорт»‎

С мая этого года MAN Lion’s City выпускаются на конвейере польского завода MAN в городе Стараховице. Особенность новой серии городских автобусов MAN — наличие разнообразных концепций привода, ориентированных на потребности общественного транспорта. У новых двигателей, как дизельных, так и работающих на газе, есть гибридная версия. Благодаря интеллектуальному распределению энергии и стандартной функции старт-стоп, система MAN EfficientHybrid, снижает как расход топлива, так и выброс выхлопных газов. Работающий же исключительно на электроэнергии MAN Lion’s City E, будет поставляться со второй половины 2020 года, и будет обеспечивать пассажирские перевозки с нулевым выбросом вредных веществ. Версию с электроприводом можно отличить благодаря особому дизайну, подчеркивающим технологические особенности новинки.

Наиболее заметным является отсутствие моторного отсека, наличие батарей на крыше и, как следствие, появление дополнительных мест для пассажиров в задней части автобуса. Трансмиссия, работающая исключительно на электроэнергии, обеспечивает запас хода от 200 до 270 километров при благоприятных условиях на протяжении всего срока службы батарей.

Именно эти технологические разработки инженеров компании убедили как жюри, так и более 1000 читателей специализированного журнала VISION Mobility отдать свои голоса за MAN. Награда была вручена накануне проведения Международного автомобильного салона 2019 во Франкфурте-на-Майне.

«Мы очень рады тому, что серия Lion’s City была удостоена межотраслевой имиджевой премии BEST OF mobility 2019 в категории “Общественный транспорт”», — говорит Зигфрид Зайдель, Директор по продуктовому маркетингу и технической поддержке MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, — «Этот выбор чётко демонстрирует, что недавно выпущенная серия городских автобусов MAN Lion’s City уже находит широкое признание на рынке и отвечает практически всем возможным потребностям клиентов».

Имиджевая премия за новые продукты присуждается каждые два года специализированным журналом VISION Mobility совместно с консалтинговым агентством Deloitte и Немецкой ассоциацией автомобильной промышленности.