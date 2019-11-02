Porsche: “в настоящий момент мы находимся в достаточно сложной политической и экономической ситуации” – отчет компании

За первые девять месяцев 2019 года компания Porsche AG увеличила целый ряд ключевых показателей, таких как оборот, операционный доход до учета издержек, объем поставок и штат сотрудников

Оборот компании вырос на семь процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 20,49 млрд. евро. Операционный доход до учета издержек увеличился на один процент до 3,35 млрд. евро, в то время как рентабельность до учета издержек составила 16,3 процента. Объем поставок вырос на три процента: к концу сентября компания передала покупателям более 202 318 автомобилей. За истекший период 2019 года штат сотрудников компании Porsche вырос на 7% и сейчас составляет 34 675 человек.

«В настоящий момент мы находимся в достаточно сложной политической и экономической ситуации, однако, несмотря на это, Porsche продолжает уверенно двигаться вперед. В первую очередь залогом этого является наш привлекательный модельный ряд, – говорит председатель правления Porsche AG Оливер Блуме. – В этом году мы выпустили на рынок множество ярких новых моделей, включая новый 911, Cayenne Coupé, 718 Spyder и GT4. И с учетом превосходного спроса на Taycan с момента мировой премьеры модели в сентябре мы с оптимизмом строим прогнозы на предстоящие несколько месяцев».

По словам заместителя председателя правления и члена правления по вопросам финансов и информационных технологий Porsche Лутца Мешке, рост показателей в первую очередь стал обусловлен увеличением объемов продаж автомобилей и более эффективным развитием других подразделений и областей деятельности. Колебания валютных курсов и расходы, связанные с программой электромобильности, в свою очередь, оказали негативное воздействие на результаты.

«Мы продолжаем последовательно реализовывать свою стратегию, предусматривающую повышение эффективности основной деятельности одновременно с инвестированием в будущее и поиском новых каналов поступления доходов. И эта стратегия начинает приносить результат», – говорит Мешке.

Дизельный вопрос повлек за собой издержки во втором квартале в размере 0,5 млрд. долларов США. Таким образом, операционный доход Porsche AG после учета издержек составил в сентябре 2,81 млрд. долларов США, а рентабельность после учета издержек составила 13,7%.

Поставки автомобилей клиентам: рынки Азии и Северной Америки демонстрируют уверенный рост

За первые три квартала 2019 года компания Porsche AG передала своим клиентам по всему миру 202 318 автомобилей, что на три процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. Особенно высоким оказался спрос на модели Cayenne и Macan. Porsche Cayenne вновь продемонстрировал самый значительный рост: совокупное количество проданных автомобилей увеличилось на 25% и составило 62 022 экземпляра. Эта модель была недавно представлена в варианте Coupé и в модификации с подключаемой гибридной силовой установкой. Количество проданных Porsche Macan выросло по сравнению с прошлым годом на 9% и составило 73 967 автомобилей.

Porsche удалось удержать позиции в Китае и в США, несмотря на относительно сложную экономическую ситуацию на обоих рынках. Китайским покупателям за девять месяцев года было передано 64 237 автомобилей, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период предшествующего года. В Соединенных Штатах, являющихся вторым по величине рынком для Porsche, продажи выросли на 6% до отметки 45 062 автомобиля. В целом спорткары из Штутгарта-Цуффенхаузена пользуются стабильным спросом на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. Суммарно здесь было передано покупателям 86 235 автомобилей, что на 11% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Общегодовой прогноз

В 2019 финансовом году компания Porsche прогнозирует увеличение поставок и небольшой рост оборота. «Мы продолжаем проводить значительные инвестиции в будущее нашей компании: электрификацию наших автомобилей и создание необходимой инфраструктуры, цифровую трансформацию, расширение, а также модернизацию наших производственных площадок. Несмотря на все эти факторы, нашей основной задачей остается стабильное достижение компанией Porsche высоких показателей доходности», – поясняет Лутц Мешке. Porsche представила свой первый полностью электрический спорткар Taycan в начале сентября. Выдача первых автомобилей клиентам в США начнется в конце 2019 года, а в дилерских центрах Европы модель появится в первые месяцы 2020 года.