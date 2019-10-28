Самые востребованные автомобили Geely на вторичном рынке

Компания Geely провела анализ объявлений о продаже автомобилей Geely с пробегом

Согласно полученным данным, наибольшее количество объявлений о продаже пришлось на автомобиль Geely Emgrand 7 – они составляют 36,3% от общего числа объявлений о продаже автомобилей Geely с пробегом.

На втором месте по количеству объявлений о продаже расположился переднеприводный седан Geely MK – 21,2% среди всех объявлений о продажах автомобилей Geely с пробегом. Следующую позицию в списке занимает компактный хэтчбек Geely MK Cross с долей в 15,6% от общего числа объявлений о продаже автомобилей Geely с пробегом.

Сейчас на вторичном рынке преобладают старые модели Geely, однако модельный ряд бренда постоянно обновляется и расширяется. К примеру, уже на протяжении нескольких месяцев подряд кроссовер Geely Atlas с турбированным мотором, появившийся на российском рынке в феврале 2019 года, остается неизменным бестселлером бренда и одним из самых популярных автомобилей из Поднебесной в России. Поэтому можно предположить, что в обозримой перспективе Atlas также станет одним из самых востребованных автомобилей Geely и на вторичном рынке.