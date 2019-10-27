Maserati объявила о начале продаж в России кроссоверов Levante с двигателем от Ferrari

Maserati объявила о начале продаж в России кроссоверов Levante с двигателем от Ferrari
Октябрь 27 21:11 2019

Компания Maserati объявила о начале продаж в России кроссоверов Levante с V-образной «восьмеркой» Ferrari. Кроссоверы будут поставлять только на заказ, начиная с весны следующего года

Как сообщает «MotorPage», речь идет о версиях Maserati Levante GTS и Levante Trofeo. Оба кроссовера оснащены 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 производства Ferrari. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода Q4. Любопытно, что на Levante GTS мотор выдает 530 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, на Levante Trofeo — 580 сил при том же моменте. Что касается характеристик разгона, то «младшая» версия разменивает первую  «сотню» за 4,3 секунды, а топовый кроссовер  — за 4,1 секунды.

К слову, недавно стало известно, что Maserati привезет в Россию пять Levante из особой серии Vulcano, общий тираж которой составляет 150 автомобилей.

Maserati объявила о начале продаж в России кроссоверов Levante с двигателем от Ferrari

Фото: фирма-производитель

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AMSRUS
AMSRUS

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