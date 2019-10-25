Мировая премьера нового Volkswagen Golf с пятью версиями гибридной системы

Интуитивно понятные цифровые технологии

Новый Golf – первая модель Volkswagen, которая будет предлагаться с пятью версиями гибридной системы (eTSI и гибридная система plug-in)

Новый Golf является первым автомобилем Volkswagen с базовым оснащением системой передачи данных Car2X

Golf – самый продаваемый европейский автомобиль на протяжении более сорока лет. Восьмое поколение Golf с передовыми технологиями, средствами передачи информации и интуитивно понятным управлением открывает новую главу в истории бестселлера.

Автомобиль предлагает цифровые технологии, обеспечивающие новый уровень вождения. Системы автоматизированного управления работают на скорости до 210 км/ч.

Golf является первым автомобилем Volkswagen, оборудованным интеллектуальными технологиями, которые лежат в основе системы Car2X: автомобиль может заранее предупреждать о возможной опасности. Мировая премьера состоялась в Вольфсбурге, где изначально была разработана модель Golf и где она производится последние 45 лет.

«За семь поколений Golf оставил неравнодушными более чем 35 миллионов клиентов. Вся автомобильная индустрия ожидает, что Golf установит новый стандарт», – отметил д-р Герберт Дисс, председатель правления Volkswagen AG.

В сфере технологий Golf делает самый большой скачок вперед с момента своего дебюта. Ральф Брандштеттер, главный операционный директор марки Volkswagen Легковые автомобили, отметил: «Это совершенно новый автомобиль. Но, конечно, Golf всегда остается собой. Потому что это концепция вне времени. Этот автомобиль был лицом нашей марки на протяжении десятилетий. Golf последовательно делает новые технологии доступными для всех».

Новый Golf предлагает экологически безопасную мобильность большому количеству клиентов. Более того, выпустив модель Golf нового поколения, марка Volkswagen смещает акцент на цифровое и интуитивно понятное управление. Практически все дисплеи и органы управления являются цифровыми: новые приборы и сетевые информационно-развлекательные системы объединены дисплеем с сенсорными кнопками и ползунками. Кроме того, опционально доступен проекционный дисплей, предоставляющий водителю важные сведения в удобном для восприятия виде.

Пять гибридных версий нового Golf

Golf восьмого поколения доступен в пяти гибридных версиях. Версия eTSI с системой умеренного гибрида оснащается одним из новейших экономичных двигателей TSI и электрической системой напряжением 48 В с ременным стартер-генератором и 48- вольтной литий-ионной аккумуляторной батареей.

К явным преимуществам этой версии относятся сниженный на величину до 10% расход топлива (в цикле WLTP), исключительная динамичность и комфортный старт. Версия Volkswagen Golf eTSI будет доступна в трех вариантах различной мощности: 110 л.с., 130 л.с. и 150 л.с.

Для новинки предусмотрено два варианта гибридного привода plug-in. Мощность более экономичной версии составляет 204 л.с., спортивная версия развивает мощность 245 л.с. Обе версии Golf с гибридным приводом оснащаются новой литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 13 кВт·ч, которая позволяет проезжать на электротяге до 60 км, а также может кратковременно превратить автомобиль Golf в электромобиль, не выбрасывающий вредных веществ.

Экономичные бензиновые и дизельные двигатели

В линейке силовых агрегатов новой модели Golf также предлагаются бензиновые двигатели (TSI), дизельные двигатели (TDI) и двигатель, работающий на природном газе (TGI). Два четырехцилиндровых бензиновых двигателя имеют мощность 90 л.с. и 110 л.с., два четырехцилиндровых дизельных двигателя – 115 л.с. и 150 л.с., двигатель TGI – 130 л.с. Новые двигатели TSI отличаются низким расходом топлива и низкой токсичностью отработавших газов. Эти показатели достигнуты, в том числе с помощью инновационного процесса сгорания TSI Miller.

Инновационной особенностью двигателей TDI выступает технология двойного дозирования (два каталитических нейтрализатора системы SCR), которая снижает выбросы оксидов азота (NOx) на величину до 80%. Более того, силовые агрегаты TDI отличаются сниженным на величину до 17% расходом топлива по сравнению с предыдущими двигателями.

Постоянное подключение и система Car2X в базовом оснащении

Системы подключения не только обмениваются данными друг с другом, но и связаны с окружающим миром благодаря блоку подключения к сети (OCU). Входящий в стандартное оснащение блок OCU с интегрированной картой eSIM обеспечивает доступ к онлайн-сервисам и функциям We Connect и We Connect Plus.

Новая модель Golf стала первым автомобилем марки Volkswagen, в стандартное оснащение которого входит возможность обмена данными с окружающим миром посредством системы Car2X. Информация, поступающая от объектов дорожной инфраструктуры и других автомобилей, находящихся в диапазоне до 800 м, выводится на дисплей перед водителем. Эти предупреждения также рассылаются другим автомобилям, оснащенным системой Car2X. Роевая технология становится реальностью, символизируя начало новой эры безопасности дорожного движения.