Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч

МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Соответствующее поручение, с содержанием которого удалось ознакомиться “Ъ”, дал премьер Дмитрий Медведев

В начале декабря органы власти должны представить доклад в правительство по этому вопросу. Глава правительства также поручил разработать меры по наказанию иностранцев, нарушающих ПДД, а также пересмотреть принципы формирования дорожных фондов, что может привести к изменению правил расчета транспортного налога.

Поручения органам власти премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам совещания в Екатеринбурге, которое прошло на прошлой неделе. “Ъ” удалось ознакомиться с содержанием документа.

Превышение на 10–20 км/ч и нарушители иностранцы

МВД с участием «заинтересованных органов власти» и организаций должно «дополнительно проработать вопрос о целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. К 2 декабря должен быть представлен доклад в правительство по этой теме.

Санкция за небольшое превышение скорости, напомним, не применяется с 2013 года. В 2014 году МВД разработало законопроект о возвращении штрафа, но до Госдумы он так и не дошел. В 2018 году тему эту поднял вице-мэр Максим Ликсутов на совещании в правительстве. Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч, но документ никуда не внесли. Мнения по поводу возвращения санкции разделились: Минтранс и ГИБДД выступает за, «Единая Россия» — против. По мнению парламентариев сначала надо привести в порядок скоростные лимиты на трассах, исключив ситуации, когда на многополосной магистрали стоит знак «60».

Независимые эксперты также призывают разобраться с камерами, исключив злоупотребления в регионах, где комплексы ставят частные компании, работающие в рамках концессий и получающие доход от штрафных постановлений. В апреле вице-премьер Максим Акимов заявил, что «молниеносных» и не прошедших «проверку» решений приниматься не будет. В октябре на совещании в Екатеринбурге к теме предложил вернуться губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Помимо снижения порога ненаказуемой скорости с 20 до 10 км/ч он предложил также установить скоростной лимит в 50 км/ч в населенных пунктах. В открытой части заседания Дмитрий Медведев на инициативу никак не отреагировал, но поручил вопрос штрафа за 10–20 км/ч проработать. До уровня главы правительства данная тема ранее не доходила.

Премьер дал поручения и по ряду других тем, связанных с безопасностью движения и дорожным строительством

МВД должно проанализировать причины роста смертности в ДТП в 17 регионах и представить в правительство предложения по решению проблемы к 2 декабря

Минздрав, Минтранс вместе с субъектами должны в этот же срок проработать варианты «маршрутизации» доставления в больницы пострадавших в авариях, которые произошли на границах нескольких субъектов

Об этой проблеме на совещании в Екатеринбурге говорил губернатор Курской области Роман Старовойт. «У нас есть очень протяженные регионы, случается ДТП на окраине региона, и мы вынуждены раненых везти в областной центр, а рядом с границей в другом регионе есть квалифицированное медицинское учреждение,— пояснял он.— Мы этим не пользуемся. Это нам, губернаторам, нужно подумать, разработать схему прикрытия и утвердить, с соседними субъектами эту историю отработать».

Еще одна тема, попавшая в поручения,— это иностранцы-водители. МВД, Минтранс, Минюст, ФТС и ФСБ должны представить предложения по «обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков» за нарушения ПДД. Речь идет о том, что владельцы машин на иностранных номерах нарушают под камерами и уходят от ответственности, так как у ГИБДД нет данных о владельце авто. “Ъ” рассказывал об этом еще в мае. Президент Владимир Путин ранее поручал правительству России найти решение этой проблемы до 1 февраля 2020 года. В развитие этого поручения вице-премьер Максим Акимов поручил МВД, ФТС, Минтрансу, ФСБ до 15 октября разработать «дорожную карту» необходимых мер. Теперь еще одно поручение на эту же тему дал господин Медведев. Пока готовится «дорожная карта» в качестве временного решения, ГИБДД поручила инспекторам останавливать машины с зарубежными номерами и оформлять на водителей все ранее зафиксированные камерами нарушения: в Москве эта практика уже применяется.

Дорожная стройка и транспортный налог

Отдельный блок поручений касается нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД), в рамках которого, напомним, планируется к концу 2024 года починить 50% всех региональных дорог. Первый год реализации нацпроекта показал, что многие регионы поздно проводят тендеры и начинают менять асфальт в августе-сентябре, хотя федеральные деньги доступны с начала года (в нынешнем году субъекты получили 106 млрд руб. на ремонт). Дмитрий Медведев рекомендовал главам регионов до конца 2019 года заключить контракты по проведению дорожных работ, запланированных в 2020 году.

Минтранс, Минфин, Минэкономики вместе с другими ведомствами и губернаторами должны «проработать вопросы» формирования региональных дорожных фондов, представив до 15 апреля 2020 года доклад в правительство. Эту тему на совещании в Екатеринбурге также поднял Роман Старовойт: по его мнению, странно, когда автовладелец, чья машина большую часть года стоит в гараже и не ездит, платит в дорожный фонд полный объем транспортного налога (такой же, какой платят таксисты и перевозчики с куда большими пробегами).