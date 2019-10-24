Nissan представил концепт-кар Ariya – новый электрический кроссовер

Электромобиль-кроссовер демонстрирует новое направление развития бренда в эру автономного вождения

Nissan представил концепт-кар Ariya – электрический кроссовер с двумя электродвигателями, мощной динамикой разгона и системами помощи водителю, отмеченными наградами. Внешний облик Nissan Ariya сигнализирует о полном обновлении взглядов бренда на дизайн.

Концептуальный автомобиль Ariya, показанный сегодня на 46-м Токийском автосалоне, открывает новую эру для марки Nissan. Компания начинает заново формулировать философию дизайна своих продуктов, переходя на следующий этап эволюции автомобилей.

Особенности Nissan Ariya – просторный салон с «премиальной» атмосферой и высокотехнологичным оборудованием, а также кузов, соответствующий экологически чистой природе электромобилей. В Nissan Ariya отражена концепция Nissan Intelligent Mobility – представление Nissan о личном автомобиле, которому электрификация и интеллектуальные системы позволяют адаптироваться к ситуации и обеспечивать беспроблемные поездки – без аварий и вредных для окружающей среды выбросов.

В Nissan Ariya получили развитие элементы дизайна, на которые впервые намекнул концепт-кар Nissan IMx concept на Токийском автосалоне в 2017 году. Это, в частности, эффектная решетка радиатора с фирменным V-образным элементом, символизирующим движение, потрясающая задняя оптика в форме лезвия и короткие свесы. А интерьер создает атмосферу, скорее свойственную лаунжу, чем салону обычного автомобиля.

Несмотря на то, что Ariya – концепт-кар, благодаря своему смелому стилю и необычным элементам интерьера и экстерьера, возможно, этот электрический кроссовер уже в ближайшем будущем дойдет до производства.

«Концепт-кар Ariya воплощает прочный союз дизайна и конструирования, – сказал Ясухиро Ямаучи (Yasuhiro Yamauchi), исполнительный директор Nissan Motor Co., Ltd. – Это очередной этап будущего стилистического языка Nissan, возникший в связи с тем, что наша компания вступает в новую эру, переходя на следующий этап эволюции».

Наряду с Nissan Ariya, на стенде Nissan в Токио можно увидеть Nissan IMk – концептуальный электромобиль для городских поездок, представленный ранее в этом месяце. Эти два концепта играют роль «форзацев», очерчивающих рамки нового взгляда Nissan на визуальную идентичность электромобилей бренда.

Nissan Intelligent Mobility – новый язык дизайна

Концепт-кар Ariya воплощает совершенно новое для Nissan направление в дизайне. «Новая архитектура дает возможность переосмыслить то, как автомобили взаимодействуют с обществом; как EV в сочетании с передовыми системами помощи водителю открывают новые перспективы, – заявил Альфонсо Альбайса, старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну. – С помощью концептов Ariya и IMk мы хотели показать, что в «сердце» каждого автомобиля Nissan кроется уникальный японский генетический код. Эту идею мы передали простым, но эффективным и современным способом – через стиль, который мы называем «японский футуризм, не подвластный времени».

Концепт-кар Nissan Ariya можно охарактеризовать такими словами, как «обтекаемый», «цельный» и «чувственный». Новый стилистический язык виден повсюду в облике автомобиля, в том числе – в широких передних крыльях, очень тонких блоках светодиодных фар, а также в переднем «щите» (аналоге радиаторной решетки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания). «Щит» украшен уникальной подсвечиваемой эмблемой Nissan, на него нанесен изысканный геометрический рисунок, который проявляется, когда включается подсветка электрифицированного V-образного элемента.

«Мы заменили обычную радиаторную решетку так называемым «щитом» – выразительной деталью, внутри которой находится инновационная 3-D-структура. Это не просто косметическое новшество, а способ привлечь внимание к технологиям, реализованным в автомобиле, – рассказывает Альбайса. – В данном случае это радарный датчик и другие системы, которые помогают концепту Ariya «читать» дорожные условия и визуализировать то, чего не видит водитель».

Внимание зрителя привлекают профиль автомобиля и 21-дюймовые алюминиевые колеса с пятью спицами и особыми шинами. Низкая, плавная линия крыши позволяет концепт-кару «разрезать» воздух. Дизайн задней части Nissan Ariya также не похож на стиль традиционных SUV – благодаря сильно наклоненной задней (С) стойке, которая плавно переходит в «мускулистое» заднее крыло. Задний фонарь в форме единого «лезвия» с затемненными рассеивателями тянется по всей ширине кузова. Задние колесные арки и высоко поднятые задние крылья намекают – причем не слишком тонко – на мощность автомобиля.

«В экстерьере найден баланс между динамичной красотой и «отточенной технологичностью». Пропорции Ariya демонстрируют, что можно создать на платформе 100%-го электромобиля Nissan, – говорит Альбайса. – Удивительно короткие свесы, большой салон, крупные колеса и специально разработанная двухцветная колористическая схема – все это придает концепту облик, в котором гармонично сочетаются спорт и роскошь».

Для концепт-кара Ariya предлагается цвет кузова Suisei Blue. Он производит двойственный эффект, в зависимости от расстояния, с которого вы смотрите на автомобиль. Издали вы видите матовую поверхность темно-синего цвета. А при ближайшем рассмотрении замечаете, как световые лучи преломляются в миллиардах больших стеклянных «блесток», включенных в краску. Это вызывает ассоциации с кометой, пересекающей ночное небо.

Чтобы акцентировать линию крыши и колеса Ariya, используется новый «медный» цвет, который станет «фирменным» для будущих электромобилей Nissan. Это цвет солнца, пронзающего ночную мглу, давая начало новому дню. Он символизирует зарю новой эры автомобилестроения и, в то же время, отдает дань традиционным японским мастерам, превращающим медь в произведения прикладного искусства.

Итак, внешний вид концепта Ariya говорит, прежде всего, об «обтекаемости» и «чувственности». Интерьер, напротив, выражает идею «цельности» – благодаря интеграции высоких технологий в повседневную жизнь и точности, лежащей в основе японских искусств и ремесел.

«Благодаря продуманному размещению аккумуляторной батареи и отсутствию двигателя внутреннего сгорания у Ariya ровный пол. Поэтому у пассажиров возникает ощущение простора и открытости, – считает Альбайса. – Панели отделки естественным образом переходят друг в друга, плавно «перетекая» по передней, боковым и задней частям салона; это создает панорамную картину при взгляде с любого сиденья».

Минималистичная передняя панель не загромождена кнопками и переключателями, характерными для обычных автомобилей. При включении электромобиля «оживают» и начинают светиться сенсорные приборы, аккуратно интегрированные в панель управления. Когда питание Ariya отключается, они исчезают с поверхности. Единственные физические органы управления – кнопка включения электрической силовой установки, поворотно-нажимной регулятор для 12,3-дюймового дисплея и переключатели системы климат-контроля, которые искусно встроены в нижнюю часть панели управления, отделанную натуральным деревом. Передняя панель плавно переходит в дверные панели и другие элементы интерьера, поэтому она не привлекает внимания, когда расположенные на ней приборы и органы управления не используются.

Удобные сиденья концепта Ariya обладают развитой боковой поддержкой. В их конструкцию входит очень тонкая рама, что делает салон еще просторнее и улучшает обзорность. Передние и задние сиденья расположены таким образом, чтобы обеспечивать каждому пассажиру прекрасный вид из окна и создавать ощущения, напоминающие полет на ковре-самолете. Чтобы повысить комфорт в долгих поездках, спинки и подушки сидений обтянуты перфорированной кожей с уплотнением материала в тех зонах, где с сиденьем контактируют поясница и бедра. Под перфорированной кожей проглядывает блестящая ткань медного цвета, делая дизайн еще более красивым и «глубоким».

Все материалы отделки интерьера тщательно отбирались, чтобы создавать впечатление прочности, технологичности и практичности. Панель управления и дверные панели отделаны тонкой искусственной кожей черного цвета. Формы передних (А) стоек и потолка подчеркивает отделка из искусственной кожи с другой – зернистой – фактурой. Это создает деликатный, но эффектный визуальный контраст. Акцентные детали, украшающие панель управления, сиденья и рулевое колесо, выполнены из матового алюминия, окрашенного в цвет меди. Благодаря этому создается визуальный эффект стилистического единства экстерьера и интерьера.

Символ концепции Nissan Intelligent Mobility

Концепт-кар Ariya, созданный Nissan, воплощает три основы концепции Nissan Intelligent Mobility: интеллектуальное вождение (Intelligent Driving), интеллектуальную мощность (Intelligent Power) и интеллектуальную интеграцию (Intelligent Integration). Благодаря синтезу передовых технологий электромобилей с новым уровнем всеобъемлющего человеко-машинного интерфейса Nissan Ariya предлагает небывалые впечатления от вождения.

Концепт Ariya оборудован последней версией системы помощи водителю ProPILOT 2.0. Эта разработанная Nissan и отмеченная наградами система повышает комфорт и уверенность при поездках. ProPILOT 2.0 комбинирует возможности системы навигации и режима автономного вождения при движении в рамках полосы. Задействовав автомобильную систему навигации для облегчения маневрирования при движении по заданному маршруту на обозначенных дорогах, ProPILOT 2.0 может помочь водителю при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных автомагистралях.

Кроме того, ProPILOT 2.0 предлагает автономное вождение при движении по одной полосе. При приближении к дорожной развязке или подготовке к обгону ProPILOT 2.0 (на основе информации, полученной от системы навигации и датчиков, оценивающих ситуацию вокруг автомобиля с охватом в 360 градусов) определяет подходящий момент для поворота или обгона. Затем ProPILOT 2.0 подает водителю интуитивно понятные звуковые и визуальные сигналы, предлагая ему взять в руки рулевое колесо и подтвердить начало выполнения маневров с помощью переключателя. Когда во время движения активирована система ProPILOT 2.0, изменяется цвет подсветки интерьера, сигнализируя о включении режима автономного вождения и создавая в салоне расслабляющую атмосферу.

Концепт-кар Nissan Ariya оснащен эффективной электрической силовой установкой, крутящий момент от которой незамедлительно передается к колесам благодаря конфигурации с двумя электродвигателями (по одному на переднюю и заднюю ось). Такая компоновка обеспечивает сбалансированный, предсказуемый крутящий момент, поступающий к каждому из четырех колес – не уступая или даже превосходя многие спортивные автомобили премиум-класса.

Концепт Ariya обещает превосходную поворачиваемость и сцепление на скользких (например, заснеженных или грязных) дорогах. При этом водителю не придется менять свою манеру управления, «подруливать» и даже оперировать педалью тормоза. Это достигается с помощью высокоэффективной системы полного привода и двум электродвигателям.

Опираясь на знания, накопленные за годы разработки систем управления автомобилями (в том числе, системы перераспределения крутящего момента ATTESA E-TS для Nissan GT-R и интеллектуальной системы полного привода для Nissan Patrol), инженеры создали эту новую систему. Она автоматически управляет распределением крутящего момента от силовой установки EV и, при необходимости, тормозными механизмами, обеспечивая плавное движение при минимальной пробуксовке колес. Водители могут сохранять удобное для себя положение за рулем и наслаждаться комфортом, позволяя автомобилю выполнять всю работу.

Безупречная интеграция

Интуитивно понятные технологии позволяют концепту Ariya органично вписаться в повседневную жизнь водителя – как в автомобиле, так и вне его – обеспечивая свободу и удовольствие от возможности перемещаться, когда и куда угодно.

Помощь в путешествии не ограничивается собственно автомобилем. В число функций человеко-машинного интерфейса входит навигация «от порога до порога» (Door to Door Navigation), позволяющая пользователю задать место назначения в своем смартфоне и передать его концепту Ariya, чтобы получать указания по маршруту от автомобильной системы навигации. Если к конечному пункту необходимо добираться пешком, то система передаст оставшуюся часть маршрута обратно на смартфон пользователя.

Когда водитель приближается к Nissan Ariya, электромобиль приветствует его включением фар, а замки автоматически разблокируются, так что доставать из кармана пульт-брелок больше не нужно. Еще до того, как вы сядете в концепт-кар, он отрегулирует такие параметры, как положение водительского сиденья и настройки системы климат-контроля, в соответствии с вашими предпочтениями (которые записаны в уникальном профиле на вашем смартфоне). Концепт способен синхронизироваться с расписанием дня водителя таким образом, чтобы «предвидеть» время отъезда и подготовиться к включению климат-контроля и началу движения. Это обеспечивает максимальный пробег без подзарядки – за счет использования энергии от стационарной энергосети для предварительного подогрева или охлаждения воздуха в салоне.

Когда водитель занял свое место в Nissan Ariya, виртуальный «персональный помощник» (Virtual Personal Assistant) поможет ему в поиске информации и определении места для парковки, позволяя не отрывать взгляда от дороги.

Во время поездки работает «интеллектуальный планировщик маршрута» (Smart Route Planner), который автоматически идентифицирует и показывает возможные места остановок для зарядки. Это гарантирует, что вы достигнете пункта назначения, независимо от того, насколько далеко он находится.

Превосходная система управления хранением и накоплением энергии делает возможными поездки на большие расстояния, не позволяя длительным остановкам для подзарядки нарушать запланированные сроки путешествия. Когда нужно подзарядить батарею, концепт-кар Ariya использует систему CHAdeMO, обеспечивающую быструю и удобную зарядку. Порт зарядки разблокируется при приближении водителя и использует разные цвета, чтобы наглядно демонстрировать статус (уровень зарядки) батареи.

Если водитель планирует по дороге встретиться с друзьями, то ему может помочь интегрированная функция «видеочат», позволяющая предварительно обсудить все детали. Также функция может связаться с другими смартфонами и центральным информационным дисплеем Nissan Ariya, чтобы показать водителю точное местоположение его будущих попутчиков.

Прибыв в пункт назначения, водитель может покинуть автомобиль и с помощью своего смартфона или специального устройства автоматически припарковать его на ближайшем подходящем месте. Такую возможность дает система ProPILOT Remote Park, которая может пригодиться людям, нуждающимся в дополнительном месте или помощи, для того чтобы выйти из автомобиля.

Технология Firmware Over The Air (FOTA) обеспечивает постоянное и беспроблемное обновление данных для системы навигации, графического интерфейса пользователя и параметров вождения. Это гарантирует эффективную эксплуатацию электромобиля и использование новейших версий и функций, неизменно предоставляя водителю свежие и приятные впечатления.

Когда концепт Ariya припаркован у офиса или дома, он использует технологию Nissan Energy. Эта технология позволяет подключаться к энергетическим системам, чтобы заряжать аккумуляторную батарею электромобиля, снабжать электричеством жилые дома и предприятия и даже продавать энергию, возвращая ее в сеть. Система Nissan Energy помогает водителям полностью реализовать возможности Ariya: сфера использования концепта расширяется от простого передвижения до всех аспектов повседневной жизни.

Концеп-кар Ariya – новый мир электромобилей Nissan

«У компании Nissan есть ясное представление о глобальной мобильности. Концептуальный автомобиль Ariya – это только начало. Nissan изучает возможности преобразования дизайна и компоновки, а также понятия об увлекательном вождении – с помощью тех средств, которые дает архитектура новых платформ EV, – сказал Ямаучи. – Nissan Ariya – не просто концепт-кар, отражающий отвлеченные идеи. Скорее, это автомобиль, по своей сути воплощающий Nissan Intelligent Mobility и обещающий в перспективе совершенно новые впечатления от вождения».