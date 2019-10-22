Новая кредитная программа от Suzuki

Компания «СУЗУКИ МОТОР РУС» совместно с банками-партнерами разработала специальную кредитную программу «Семейный автомобиль Suzuki» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Они могут приобрести на привлекательных условиях бестселлер марки Vitara и надежный кроссовер SX4

По условиям программы срок кредита – до 84 месяцев, кредитная ставка от 14,3%. Скидка составляет от 100 000 до 260 000 рублей в зависимости от выбранной для приобретения модели Suzuki (Vitara или SX4). Срок рассмотрения кредитной заявки – от 30 минут. Банками-партнерами выступают ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Русфинанс банк». По предварительным итогам запуска программы, в сентябре 2019 года было реализовано 15 автомобилей.