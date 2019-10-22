Новая кредитная программа от Suzuki

Новая кредитная программа от Suzuki
Октябрь 22 13:11 2019

Компания «СУЗУКИ МОТОР РУС» совместно с банками-партнерами разработала специальную кредитную программу «Семейный автомобиль Suzuki» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Они могут приобрести на привлекательных условиях бестселлер марки Vitara и надежный кроссовер SX4

По условиям программы срок кредита – до 84 месяцев, кредитная ставка от 14,3%. Скидка составляет от 100 000 до 260 000 рублей в зависимости от выбранной для приобретения модели Suzuki (Vitara или SX4). Срок рассмотрения кредитной заявки – от 30 минут. Банками-партнерами выступают ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Русфинанс банк». По предварительным итогам запуска программы, в сентябре 2019 года было реализовано 15 автомобилей.

«Компания Suzuki, принимая во внимание непростые условия рынка, стремится предложить клиентам выгодные условия для приобретения японских автомобилей. Vitara и SX4, отличающиеся вместительностью и надежностью, отлично подойдут как для повседневного использования, так и путешествий всей семьей», – заявил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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