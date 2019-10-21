Ограничения движения транспорта в центре Москвы

Ограничения движения будут действовать в центре столицы в предстоящие недели в связи с проведением торжественного марша, посвящённого 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы в понедельник

Так, 22, 24, 28, 30 октября и 1 ноября с 14:00 до 20:00 полностью будет перекрыта площадь Васильевского спуска.

Улица Ильинка от Новой до Красной площади, улица Варварка от Старой до Красной площади и площадь Васильевского спуска будут перекрываться 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00.

По словам собеседника агентства, 7 ноября также будут действовать ряд ограничений.

С 8:00 до 12:00 одна полоса будет перекрыта на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы, а с 11:00 до 14:30 будет ограничено движение по одной полосе на участке улицы Петровка от Театральной площади до Театрального проезда.