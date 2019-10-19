Первые фотографии кроссовера Aston Martin DBX

Испанское издание Auto Pista поделилось первыми фотографиями кроссовера Aston Martin DBX – Тарантас ньюс.

Новинка должна получить самый мощный двигатель V8 во всей линейке британского автопроизводителя. Премьера DBX назначена на декабрь текущего года.

На фотографиях видно, что передняя часть автомобиля выполнена в стиле суперкара DB11, на что намекает форма радиаторной решетки и оптика.

По сообщениям Aston Martin, новый кроссовер будет оборудован самым мощным мотором V8 за всю историю существования марки. Под капотом автомобиля поселится четырёхцилиндровый двигатель, с двойной турбиной. Стоит отметить, что ранее подобный мотор устанавливался на суперкары DB11 и Vantage. Мощность силовой установки кроссовера увеличится с 510 л.с. и 675 Нм крутящего момента до 550 л.с. и 700 Нм момента.

Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с.

Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения. Пакеты улучшений предназначены для самых разных предпочтений автолюбителей. Предлагается оснащение для владельцев домашних животных, специальная защита на бампер, портативная стиральная машина и многое другое. Для любителей активного отдыха предусмотрено крепление для лыж и даже сушилка для обуви.