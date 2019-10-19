Lexus подала заявку на регистрацию товарного знака LX600 в патентное бюро США

В данный момент американским покупателям доступна исключительно топовая комплектация актуального внедорожника Lexus с безнаддувным 5,7-литровым V8 мощностью 383 л.с. и 403 Нм крутящего момента, как у LX 570, сообщает «SpeedMe».

На других рынках премиальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser предлагается с дизельным 4,5-литровым турбомотором на 268 л.с. и крутящим моментом 650 Нм в качестве модели LX 450d.

Если учесть определенную схему, которой Lexus придерживается для наименования LX 450d, разумно было бы предположить, что за производительность LX600 будет отвечать 6,0-литровый V8. Однако в этом пока нет уверенности, поскольку значок не обязательно означает объем двигателя, тем более на данный момент в линейке производителя нет такой силовой установки.

Учитывая этот факт, возможно, Lexus предложит LX с другим силовым агрегатом семейства Toyota, например, 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, который уже используется в LS500. Как бы то ни было, премиальный бренд по-прежнему видит продолжение актуального LX, хотя он доступен на мировом рынке с 2008 года.