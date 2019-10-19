Из России уходит Mitsubishi Pajero

Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero до конца этого года покинет российский рынок

В пресс-службе компании сообщили, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года. Продлевать его не будут, а вместе с тем прекратятся и поставки внедорожника в Россию, пишет “Российская газета“.

О дальнейшей судьбе модели компания обещает объявить до конца октября. Пока какой-либо конкретной информации в российском представительстве нет.

Производитель ещё летом объявил о том, что прекращает производство модели для родного рынка в Японии. Однако, в связи с хорошим спросом, продажи в других странах, в том числе в России, продолжаются до сих пор.

Известно, что в 2019 году дилеры бренда реализовали в нашей стране 28 840 автомобилей Mitsubishi — это на 3% меньше, чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали меньше 1000 покупателей.