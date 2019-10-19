Из России уходит Mitsubishi Pajero

Из России уходит Mitsubishi Pajero
Октябрь 19 11:11 2019

Культовый внедорожник Mitsubishi Pajero до конца этого года покинет российский рынок

В пресс-службе компании сообщили, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года. Продлевать его не будут, а вместе с тем прекратятся и поставки внедорожника в Россию, пишет “Российская газета“.

О дальнейшей судьбе модели компания обещает объявить до конца октября. Пока какой-либо конкретной информации в российском представительстве нет.

Производитель ещё летом объявил о том, что прекращает производство модели для родного рынка в Японии. Однако, в связи с хорошим спросом, продажи в других странах, в том числе в России, продолжаются до сих пор.

Известно, что в 2019 году дилеры бренда реализовали в нашей стране 28 840 автомобилей Mitsubishi — это на 3% меньше, чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали меньше 1000 покупателей.

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MitsubishiPajeroзавершение продаж
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Konstantin Baranov
    Октябрь 19, 11:33 #1 Konstantin Baranov

    правильно! нах нам вседорожники, пузотерки -наше Фсе!!

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