Из России уходит Mitsubishi Pajero

В пресс-службе компании сообщили, что одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель заканчивается в конце 2019 года. Продлевать его не будут, а вместе с тем прекратятся и поставки внедорожника в Россию, пишет “Российская газета“.
О дальнейшей судьбе модели компания обещает объявить до конца октября. Пока какой-либо конкретной информации в российском представительстве нет.
Производитель ещё летом объявил о том, что прекращает производство модели для родного рынка в Японии. Однако, в связи с хорошим спросом, продажи в других странах, в том числе в России, продолжаются до сих пор.
Известно, что в 2019 году дилеры бренда реализовали в нашей стране 28 840 автомобилей Mitsubishi — это на 3% меньше, чем год назад. Внедорожник Pajero выбрали меньше 1000 покупателей.
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правильно! нах нам вседорожники, пузотерки -наше Фсе!!
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