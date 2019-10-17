Завод Škoda в чешском городе отмечает 155-летие

155 лет истории: завод во Врхлаби был открыт в 1864 году и является частью ŠKODA AUTO с 1946 года

В 2012 году предприятие перешло с выпуска автомобилей к производству компонентов

На заводе во Врхлаби используются передовые технологии Индустрии 4.0

В этом году завод ŠKODA в чешском городе Врхлаби отмечает 155-летие со дня открытия в 1864 году

Предприятие стало частью ŠKODA AUTO в 1946 году и изначально было ориентировано на выпуск автомобилей. В 2012 году чешский бренд провел масштабную реорганизацию производства, всего за 18 месяцев комплексно преобразовав бывший автомобильный завод в современное предприятие по выпуску автомобильных компонентов. В 2015 году завод во Врхлаби получил звание «Фабрика года» (Factory of the Year) за быструю трансформацию и динамичное развитие производства. Сегодня на предприятии, расположенном у подножия Исполиновых гор, трудится около 1 000 человек, которые ежедневно выпускают порядка 2 200 автоматических трансмиссий DQ 200.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Завод во Врхлаби играет важную, стратегическую роль в производстве компонентов для ŠKODA. Именно здесь мы выпускаем коробки передач DQ 200 с двумя сцеплениями, которые каждый день надежно работают в миллионах автомобилей разных брендов концерна Volkswagen Group. За последние годы мы внедрили на производстве множество технологий Индустрии 4.0, превратив завод во Врхлаби в одно из самых инновационных производств». «Это предприятие является одним из самых современных в производственной сети концерна Volkswagen Group, – добавил Иван Слимак (Ivan Slimák), управляющий завода во Врхлаби. – Это также крупнейший индустриальный работодатель в Краловеградецком крае: на заводе трудится около 1 000 человек. В прошлом году мы произвели более 538 700 трансмиссий DQ 200, а в этом планируем преодолеть отметку в три миллиона коробок передач этого типа».

В рамках масштабной трансформации в 2012 году ŠKODA AUTO переориентировала предприятие с выпуска автомобилей на производство компонентов. Всего за 18 месяцев было построено новое современное здание, а существующие цеха были полностью модернизированы.

Сегодня 38% произведенных здесь автоматических 7-ступенчатых коробок передач с двумя сцеплениями используются в автомобилях ŠKODA. Оставшиеся 62% устанавливаются в автомобили других брендов концерна Volkswagen Group. Более половины выпущенных ŠKODA AUTO отправляет в Германию; кроме того, DQ 200 направляются на заводы в Индии, Польше, России, Испании, ЮАР и Венгрии.

Индустрия 4.0: перспективные технологии на инновационном предприятии во Врхлаби

В производстве коробок передач прямого переключения во Врхлаби ŠKODA AUTO использует технологии Индустрии 4.0. Так, специальные роботы-манипуляторы помогают сотрудникам устанавливать поршни в актуаторы переключения передач – это одна из самых ответственных операций при сборке трансмиссий. Другой робот снабжает десятки других машин деталями и возвращает пустые контейнеры на склад.

Кроме того, на заводе во Врхлаби ŠKODA AUTO использует полностью автономного самообучающегося логистического робота. Он способен самостоятельно распознавать препятствия на пути и получать разнообразную информацию об окружающей обстановке при планировании маршрута. В случае необходимости он может изменять свой путь так, чтобы попасть в пункт назначения как можно быстрее. За одну поездку логистический робот может перевезти до 130 килограммов груза.

В отличие от традиционных автоматизированных транспортных систем, такой робот не требует обозначения маршрута с помощью индукционных петель, магнитных полос или отражателей. Чтобы робот изучил траекторию движения, необходимо всего один раз провести его от начальной до конечной точки вручную при помощи джойстика или планшетного компьютера. Ежедневно робот совершает порядка 120 поездок общей протяженностью 35 км. Робот был внедрен в производственные процессы во Врхлаби в июне 2018 года.

За использование инновационных технологий, соответствующих принципам Индустрии 4.0, завод во Врхлаби был неоднократно отмечен различными наградами. В 2015 году он был удостоен одной из самых престижных отраслевых наград в Европе и получил титул «Фабрика года» (Factory of the Year).