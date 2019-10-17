Рынок новых мотоциклов в России – данные за 2 года

Рынок новых мотоциклов в России – данные за 2 года
Октябрь 17 22:11 2019

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил почти 12 тыс. единиц. Этот результат на 38,7% больше, чем в январе – сентябре прошлого года

Как отмечают эксперты агентства, данный рынок растет второй год подряд. Так, после непрерывного трехлетнего падения (2015 – 2017 гг.) в прошлом году он уже показал рост на 30,2%. В 2019 году, как видно, эта позитивная тенденция усилилась.

Рынок новых мотоциклов в России (шт.)

Период20192018Изм., %
1 квартал95650688,9
2 квартал6746496735,8
3 квартал4279316235,3
Всего за 9 месяцев11981863538,7

За период с января по сентябрь текущего года наибольший рост пришелся на первый квартал (+88,9%). Второй и третий кварталы имеют заметно меньшие показатели роста (на уровне 35%), но при этом и сами объемы рынка у них в разы больше.

Более 55% всего рынка за январь – сентябрь 2019 года приходится на пятерку брендов-лидеров. Первым в этом рейтинге следует BMW с показателем 2 065 единиц (+19,2% по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Вторую позицию занимает китайский Racer (1 521 шт.; +64,1%). На третью вырывается индийский Bajaj (1342 шт.; +49,8%). На четвертом месте – Harley-Davidson (894 шт.; +7,7%). А замыкает ТОП-5 Motoland, увеличивший свои показатели практически в 6 раз до 802 мотоциклов.

Далее в десятке лидеров по объему рынка следуют японские Honda (643 шт.; +8,6%), Yamaha (609 шт.; +0,5%) и Kawasaki (543 шт.; +3,2%), а также китайские Regulmoto (453 шт.; +92%) и Kayo (378 шт.; рост в 2,5 раза).

Топ-10 марок на рынке новых мотоциклов в России (шт.)

Марка9 мес. 20199 мес. 2018Изм., %
1BMW2065173219,2
2RACER152192764,1
3BAJAJ134289649,8
4HARLEY-DAVIDSON8948307,7
5MOTOLAND802136489,7
6HONDA6435928,6
7YAMAHA6096060,5
8KAWASAKI5435263,2
9REGULMOTO45323691,9
10KAYO378149153,7
Всего по России11 987863538,7

Около половины (47%) рынка новых мотоциклов за 9 месяцев нынешнего года пришлось на Центральный федеральный округ, жители которого приобрели 5601 экземпляр мототехники. На втором месте находится Северо-Западный ФО (1370 шт.), на третьем – Приволжский ФО (1331 шт.). Также отметку в тысячу купленных мотоциклов преодолел и рынок Сибирского ФО (1225 шт.).

Что касается динамики, то во всех округах страны рынок новых мотоциклов показывает двузначный рост, диапазон которого довольно широк: от +28,5% (в центральной части России) до +92,6% (на Северном Кавказе).

Рынок новых мотоциклов по федеральным округам (шт.)

Федеральный округ9 мес. 20199 мес. 2918Изм., %
1ЦФО5601436028,5
2СЗФО137097241,0
3ПФО133183858,8
4СФО122570174,8
5УФО95470734,9
6ЮФО72855830,5
7ДФО58940445,8
8СКФО1839592,6
Всего по России11981863538,7

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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