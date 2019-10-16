Volvo Cars приглашает к просмотру презентации полностью электрического автомобиля – Volvo XC40

Volvo Cars приглашает к просмотру презентации первого полностью электрического автомобиля – кроссовера Volvo XC40, – а также стратегии компании в области устойчивого развития

Второй раз за год мы устраиваем мероприятие, цель которого – уделить внимание крайне важной и актуальной для нас теме. Следом за мероприятием Safety Moment, которое мы проводили ранее в этом году и которое было посвящено безопасности, мы теперь фокусируемся на теме экологии и устойчивого развития.

Спикеры

Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars

Хенрик Грин (Henrik Green), технический директор Volvo Cars

Бьёрн Анвалль (Björn Annwall), директор по региону EMEA и глобальным коммерческим операциям

Мартина Буххаузер (Martina Buchhauser), директор по закупкам Volvo Cars

Время

Среда, 16 октября, в 19.30 по московскому времени.

Прямое включение

Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна по ссылке.

Телерадиовещание

Трансляция пресс-конференции будет также доступна в формате прямого включения через спутниковую связь.

Присоединяйтесь к просмотру!