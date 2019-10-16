Volvo Cars приглашает к просмотру презентации полностью электрического автомобиля – Volvo XC40

Второй раз за год мы устраиваем мероприятие, цель которого – уделить внимание крайне важной и актуальной для нас теме. Следом за мероприятием Safety Moment, которое мы проводили ранее в этом году и которое было посвящено безопасности, мы теперь фокусируемся на теме экологии и устойчивого развития.
Среда, 16 октября, в 19.30 по московскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции будет доступна по ссылке.
Трансляция пресс-конференции будет также доступна в формате прямого включения через спутниковую связь.
Присоединяйтесь к просмотру!
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