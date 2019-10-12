Porsche и Boeing договорились о партнерстве

Компании подписали Меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей разработки продукта для премиум-рынка

Целью партнерства является создание новой экосистемы городской авиамобильности

Porsche и Boeing подписали Меморандум о взаимопонимании в области исследования премиум-рынка городской авиамобильности и расширения системы городского транспорта в воздушном пространстве. В рамках партнерства компании будут изучать будущее премиального личного городского авиатранспорта, опираясь на своё положение на рынке и экспертные знания

«Компания Porsche нацелена на расширение своей текущей роли производителя спортивных автомобилей, превращаясь в ведущий бренд премиальной мобильности. В долгосрочной перспективе это могло бы означать переход в третье измерение путешествий, – заявил Детлев фон Платен (Detlev von Platen), член исполнительного совета Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. – Мы объединяем силы двух лидирующих глобальных компаний для изучения потенциально ключевого рыночного сегмента будущего».

Партнерство предусматривает создание международной команды экспертов, которая займется изучением различных аспектов городской авиамобильности, включая анализ рыночного потенциала премиальных транспортных средств и вариантов использования летательных аппаратов в качестве личного транспорта.

«Это сотрудничество, основанное на нашем стремлении создать новую безопасную и эффективную экосистему мобильности, позволит нам изучить перспективы развития премиального городского авиатранспорта вместе с ведущим автомобилестроительным брендом, – отметил Стив Нордлунд (Steve Nordlund), вице-президент и генеральный менеджер Boeing NeXt – организации, создающей фундамент для развития экосистемы мобильности следующего поколения, в которой смогут безопасно сосуществовать автономные и пилотируемые транспортные средства. – Porsche и Boeing будут вместе работать над ускорением развития городской авиамобильности во всем мире за счет прецизионного инжиниринга, стиля и инноваций».

По данным исследования Porsche Consulting за 2018 год, рынок городской авиамобильности начнет развиваться ускоренными темпами после 2025 года. Результаты исследования также указывают на то, что городские авиатранспортные средства будут перевозить пассажиров быстрее и с большей эффективностью, чем существующий традиционный наземный транспорт, снизив стоимость и повысив гибкость перевозок.

Boeing, Porsche и Aurora Flight Sciences (дочерняя компания Boeing) также работают над концепцией полностью электрического летального аппарата с вертикальным взлетом и посадкой. Инженеры обеих компаний, а также дочерних компаний Porsche – Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche – проведут сборку и испытания прототипа. В ближайшие месяцы сотрудничество между Porsche и Boeing получит дальнейшее развитие.