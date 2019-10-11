В Hyundai Motorstudio придет основатель и лидер группы Tesla Boy Антон Севидов

Hyundai MotorStudio продолжает реализацию проекта «Hyundai: Сейчас», приглашая всех желающих 15 октября на встречу с музыкантом, композитором, актером «Гоголь-центра», основателем и лидером группы Tesla Boy Антоном Севидовым

Лекцию музыкант построит на основе 12 фотографий, которые недавно сделал на свой мобильный телефон. Они могут быть неожиданными и совершенно не связанными между собой, посвященными как интересным моментам творческой или личной жизни выступающего, так и общественным и культурным событиям города и всей страны.

Задача «Hyundai: Сейчас» – создать площадку для личных и профессиональных высказываний популярных героев, не привязанную к их привычным ролям и темам, а заставляющую рассказать о свежих живых впечатлениях и поделиться тем, что их занимает в настоящий момент.

Встреча пройдет 15 октября в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21. Для участия необходима предварительная регистрация.

Программа мероприятия: