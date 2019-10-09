Продажи новых китайских автомобилей выросли на 18%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц осени 2019 года реализация новых китайских автомобилей в России составила 3 553 единицы. Этот результат на 18,2% больше, чем год назад

Лидерство здесь продолжает удерживать Haval, продажи которого на российском рынке в сентябре увеличились в 5,5 раза до 1 175 автомобилей. Реализация Geely, занимающего вторую позицию, выросла в 2,2 раза до 803 единиц. Третье место принадлежит Chery с 602 проданными экземплярами (+39%).

Пятерку самых продаваемых в РФ китайских брендов замыкают Changan (309 шт.) и Lifan (234 шт.). При этом Changan улучшил свои показали в 2,2 раза, а Lifan – ухудшил на 82%.

Реализация автомобилей других марок из Поднебесной в сентябре выглядит так: FAW (210 шт.; +110%), DFM (102 шт.; -23%), Zotye (67 шт.; -75%), Brilliance (38 шт.; +217%), Foton (11 шт.; -58%) и Hawtai (2 шт.; -85%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года продажи китайских машин в нашей стране тоже показывают рост. Так, за этот период их объем составил 26098 экземпляров – на 4,1% больше, чем в январе – сентябре 2018 года.