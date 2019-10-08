Роскошь от Infiniti, которую нужно прочувствовать

Сегодня роскошь не та, что была прежде, она стала лучше. На протяжении столетий роскошью называли возможность иметь в своем распоряжении вещи, недоступные большинству

Сегодня все больше состоятельных клиентов предпочитают эксклюзивный опыт, удивительные переживания и яркие впечатления неочевидному блеску фирменных лейблов. Проще говоря, сегодня роскошь это не то, что у вас есть, а то чем и как вы живете.

Именно эту парадигму современной роскоши INFINITI подчеркивает в новейшем слогане «Роскошь, которую нужно прочувствовать» (Luxury Should Be Lived In), тем самым представляя альтернативный взгляд на премиальный автомобильный сектор.

Фил Йорк, старший управляющий по маркетингу INFINITI, считает, что существует разница между автомобилями бренда и многочисленными конкурентами. Новая концепция INFINITI фокусируется больше на вдохновении, чем на стремлении, и предлагает клиентам совершенно новый уровень эмоций и впечатлений.

«Мы верим, что INFINITI – это прежде всего бренд, построенный вокруг потребностей человека, бренд постоянно устремленный вперед – именно это отличает нас от других игроков премиального сегмента, – рассказывает Фил Йорк. – Важно не то, что у вас есть новый INFINITI QX50, важно путешествие, в которые вы отправляетесь на этом автомобиле, и, конечно, важны воспоминания и впечатления, которые вы привозите из него».

Эволюция роскоши за 30 лет

Еще в год своего дебюта в 1989-м INFINITI удивила всех масштабом амбиций, буквально с нуля анонсировав создание полноценного премиального бренда.

Такахаси Ока, стоявший у истоков первой модели INFINITI люкс-седана Q45 вспоминает: «INFINITI с самого начала предложил новый взгляд на машины премиального сегмента. Вместо того, чтобы навязывать покупателям огромное количество порой совершенно ненужных опций, мы решили подчеркнуть важность простоты и достаточности. Переосмыслив традиционные представления о роскоши, INFINITI изменил и подход к опыту владения автомобилем».

Несмотря на то, что слоган «Роскошь, которую нужно прочувствовать» достаточно нов, по сути INFINITI придерживалась его на протяжении десятилетий.

«Мы по-новому взглянули на автомобили класса люкс, – продолжает рассказ Фил Йорк. – Задавшись однажды простым вопросом – как воспринимают роскошь наши клиенты? – мы в конечном итоге пришли к новой концепции».

«Роскошь, которую нужно прочувствовать»

Типичные покупатели INFINITI – это люди инициативные и энергичные. Им свойственна широта взглядов и уверенность – они принимают решения исходя из личностных предпочтений, а не основываясь на мнении других. Наконец, клиенты INFINITI всегда открыты новому и не упускают возможностей для персонального совершенствования.

Компания тщательно изучила различную информацию, касающуюся представлений о роскоши в разных демографических группах и пришла к любопытным выводам.

«На самом деле, роскошь становится более доступной для широких слоев покупателей. И аудитория в возрасте до 40 лет играют все более важную роль в планах премиальных брендов, – отмечает Фил Йорк. – Изучая потребительские тренды, мы пришли к выводу, что люди стали гораздо больше тратить на путешествия и высокотехнологичные товары, нежели на традиционно престижные группы товаров вроде драгоценностей».

В конечном итоге, клиенты INFINITI превыше всего ценят оригинальность и подлинность, вот почему бренд предлагает новое прочтение концепции премиальности – роскошь в стиле жизни, а не в самом факте покупки.

Новый подход INFINITI

Коллекционные часы или дизайнерская одежда сегодня уже не столь громко заявляют о статусе владельца как прежде. Теперь покупатели хотят большего – то, что надолго обеспечит их приятными воспоминаниями. В INFINITI не сомневаются – счастье измеряется не в материальных благах, но в самом образе и стиле жизни.

«Наша целевая аудитория рассматривает роскошь по-новому. Для них важны интересный опыт, приятные моменты и с пользой проведенное время, – объясняет Йорк. – Радость даже в простых вещах и решениях, вот о чем речь».

Например, с технологией ProPilot Assist клиенты INFINITI могут в полной мере насладиться процессом управления автомобиля.

«Ассистенты вождения такие как ProPilot Assist наделяют водителя уверенностью, – говорит Йорк. – Мы не стремимся отнять у него руль, мы просто убираем из процесса управления стресс и рутину. Именно так каждый сможет получить максимум от поездки».

Взгляд на роскошь в разных уголках мира

«Мы как и наши клиенты находим истинное удовольствием в том, чтобы с максимальной пользой и удовольствием проводить каждую минуту жизни, – продолжает Йорк. – Речь может идти об общении в кругу семьи или просто о том, чтобы чаще выбираться на природу».

Подобное представление о роскоши – явление, которое не знает границ и расстояний. В своих рекламных материалах INFINITI демонстрирует, как люди из разных уголков света с разными стилями жизни, тем не менее, связаны новыми премиальными ощущениями и опытом.

В США, например, рекламная кампания фокусировалась на летних активностях – люди наслаждаются серфингом и пляжем, а не беспокоятся о песке в багажнике. В ближневосточном регионе реклама акцентируется на группе молодых людей, вместе отправляющихся на уик-энд, заново открывая для себя радости дружеских отношений. В Китае большая семья вместе с автомобилем INFINITI встречает появление очередного ребёнка.

В схожем ключе личного опыта и ярких эмоций выполнена и серия видеоисторий “Life, Lived” cо звездой НБА Стивеном Карри в главной роли. Знаменитый атлет предстает на экране с совершенно новой, неизвестной широкой публике стороны.