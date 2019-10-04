Электромобили начали использовать в учебном процессе

Два электромобиля KIA Soul EV передаются ведущим техническим университетам – нижегородскому НГТУ и иркутскому ИРНИТУ

Передачу осуществляют официальные дилеры бренда в Нижнем Новгороде и Иркутске

Электромобили будут использованы в учебном процессе, студенческих научно-исследовательских работах, а также для разработки и тестирования высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю

KIA Motors Russia & CIS передаёт два электромобиля Soul EV российским технологическим университетам. В сентября в Нижнем Новгороде состоялась церемония торжественной передачи Soul EV Нижегородскому Государственному Техническому Университету (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева

Аналогичная церемония состоится в октябре в Иркутске, где электромобиль будет передан Иркутскому Национальному Исследовательскому Технологическому Университету (ИРНИТУ). В Нижнем Новгороде передача электромобиля была приурочена к 108-й Международной научно-технической конференции «Интеллектуальные системы автомобиля: разработка, исследование, сертификация», проходившей под эгидой Ассоциации автомобильных инженеров.

Вручение Soul EV в Нижнем Новгороде проходило при поддержке официальных дилеров KIA – БЦР Моторс (представленного в городе тремя автосалонами) и Компании ЦЕНТР КИА на Комсомольском. В церемонии приняли участие Разиков Алексей Александрович (директор дилерского центра «KIA БЦР Моторс» на Новикова-Прибоя) и Мешков Дмитрий Георгиевич (директор Компании Центр КИА на Комсомольском). В Иркутске мероприятие пройдёт при поддержке официального дилерского центра KIA Агат-Авто (ООО «Техцентр»).

Получателем электромобиля в Нижнем Новгороде выступил Институт транспортных систем НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В программу обучения студентов этого института входят вопросы, связанные с электрическими силовыми установками. Они будут изучать конструкцию KIA Soul EV, а также тестировать с его помощью разрабатываемые непосредственно в НГТУ алгоритмы высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю. В работе с электромобилем, помимо небольших постоянных студенческих коллективов, ежегодно будут принимать участие около 60 учащихся бакалавриата старших курсов и учащиеся нескольких групп магистратуры.

В Иркутске KIA Soul EV планируется передать университету в начале октября. Автомобиль будет использоваться по трем направлениям деятельности кафедры «Автомобильный транспорт» ИРНИТУ – в учебном процессе подготовки инженеров и магистров, в научно-исследовательской работе кафедры (НИР) и научно-исследовательской работе студентов (НИРС). Студенты будут изучать основы конструкции техники этого класса, особенности технического обслуживания и ремонта электромобилей, основы диагностики (в том числе и стендовой) электромобилей. Основными темами научно-исследовательских работ, в которых планируется задействовать Soul EV, станут: «Создание на основе электромобиля беспилотного транспортного средства», «Исследование процессов эксплуатации электромобиля в условиях Сибири», а также перенос на электромобиль технологий, отработанных студентами ИРНИТУ на беспилотном колесном транспортном средстве, Робомобиле «Юниор», переданном в ИРНИТУ из Сколково. Ежегодно с использованием электромобиля будет обучаться около 100 студентов программ бакалавриата и магистратуры, а также около 20 студентов Машиностроительного колледжа.

Автомобили KIA Soul EV ранее находились в собственном парке KIA Motors Russia & CIS. Они были ввезены в целях тестирования для использования в российских условиях, оценки перспектив продаж и изучения особенностей эксплуатации электромобилей в условиях Москвы и области.

В настоящее время KIA Motors ведет интенсивное расширение присутствия в своей линейке моделей с полностью электрическими и гибридными силовыми установками, а также гибридов с возможностью подзарядки от внешнего источника. Третье поколение KIA Soul представлено на рынках европейских стран исключительно в электрическом варианте, как модель e-Soul. В России в настоящее время масштабы спроса, рыночная ситуация и уровень развития зарядной инфраструктуры не позволяют говорить о выводе гибридных и полностью электрических версий на российский рынок. KIA внимательно отслеживает ситуацию, и при возникновении благоприятных условий, вопрос о расширении российской линейки за счет гибридных, подзаряжаемых гибридных и полностью электрических версий автомобилей будет вновь рассмотрен.