Выставка вездеходной техники «Вездеходер» на Красной Пресне

Выставка вездеходной техники «Вездеходер» на Красной Пресне
Октябрь 03 16:21 2019

26-27 октября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоится выставка вездеходной техники «Вездеходер»

Тяга человечества к познанию безгранична и отправляясь в одну из точек планеты, перед каждым однажды открывается горизонт, путь к которому может показаться недоступным. Покорить место, которое не было тронуто человеком, заложено в генах первооткрывателей, и там, где не может пройти человек, в бой вступает машина.

Вездеходы – это универсальное средство преодоления бездорожья, вне зависимости от цели его водителя, будь то это активный отдых, научные исследования, грузоперевозки или спасательные операции. Выставка «Вездеходер» объединит на своей площадке всех представителей этой индустрии. Техника разнообразных форм и видов станет ключевым направлением «Вездеходера» – от внедорожников до машин-амфибий, от гусеничных тягачей до ATV.Шерп вездеход

Крупнейшие российские представительства и производители вездеходной техники покажут свои лучшие образцы и новинки, а также аксессуары, экипировку, сопутствующие товары и услуги. Помимо основной экспозиции, в рамках выставки пройдут показательные заезды, демонстрирующие предельные возможности техники, тематические конференции и круглые столы. Выступления известных путешественников и представителей индустрии станут неотъемлемой частью программы.

«Вездеходер» пройдет на одной площадке с выставкой техники для активного отдыха «Мотозима 2019» и расширит границы представления об разновидностях техники для активного отдыха.

Индустрия вездеходов поражает воображение своим многообразием и уникальностью экземпляров. Прикоснуться к миру техники, которая не знает преград можно будет уже совсем скоро на выставке «Вездеходер».

Презентация выставки.

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ATVамфибияВездеходервнедорожниквыставкаМотозиматягачЭкспоцентр
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AMSRUS
AMSRUS

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