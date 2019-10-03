Hyundai Motor и галерея Tate открытли инсталляцию Кары Уокер

Инсталляция будет выставлена в Турбинном зале галереи до 5 апреля 2020 года.
Кара Уоркер на церемонии открытия инсталляции в галерее Tate Modern
Уокер, известная своими провокационными и откровенными работами, создала для Hyundai Commission одну из самых амбициозных на сегодняшний день работ. Fons Americanus представляет историю зарождения африканской диаспоры в США и ставит актуальные вопросы о том, что рассказывают и о чем умалчивают традиционные памятники.
В этом году пройдет уже пятая ежегодная экспозиция в рамках программы Hyundai Commission, которая включает серию работ, созданных знаменитыми мировыми художниками специально для Турбинного зала, в рамках уникального долгосрочного партнерства между галереей Tate и компанией Hyundai Motor.
Инсталляция Fons Americanus представляет собой скульптурный фонтан, возвышающийся над двумя овальными чашами. В этих чашах и по четырем сторонам многоуровневого центрального пьедестала располагаются разнообразные фигуры, вода стекает из самой верхней из них.
Скульптуры, составляющие монумент, взяты из разных исторических, литературных и культурных источников.Фигура Венеры возвышается наверху фонтана Уокер в образе жрицы из афро-бразильских и карибских религий. Ее раковина образует небольшую вторую скульптуру напротив мостков Турбинного зала, где из воды появляется лицо плачущего мальчика, «слезы» которого наполняют раковину водой.
На фотографии: Мальчик тонет в своих собственных слезах
Полное название работы выведено на стене Турбинного зала и представляет собой слова, сказанные Уокер. Она призывает посетителей критически взглянуть на историю, часто игнорируемую в Британии, и называет эту композицию «даром сердцу Империи, менявшей судьбы мира».
Свою работу она подписала словами «Kara Walker, NTY» (Not Titled Yet, Пока без названия), с легкой издевкой над названиями официальных британских наград за заслуги по типу OBE (Order of the British Empire, Орден Британской Империи).
Работа создана из нетоксичных материалов, включая пробку, дерево и металл вторичной переработки, покрыта акриловой краской без растворителей и композитным цементом.
Борхардт-Хьюм (директор Tate Modern по выставкам и программам), Фрэнсис Моррис (директор Tate Modern), Кара Уокер (художник Hyundai Commission), Эшли Эндрю (управляющий директор Hyundai Motor UK)
Hyundai Motor в рамках сотрудничества с Tate, помимо Hyundai Commission, поддерживает Исследовательский центр Hyundai Tate: Transnational. Hyundai Motor стала партнером центра в январе 2019 года и будет оказывать ему поддержку до декабря 2024 года. В ближайшие пять лет центр планирует провести серию исследовательских программ, включая ежегодные симпозиумы, семинары и творческие мастерские в Tate и на других площадках, посвященных переосмыслению истории мирового искусства.
С 17 октября в Tate Modern также открывается крупная выставка корейского художника Нам Чжун Пэка (1932–2006), включающая более 200 работ, созданных им в течение всей жизни. Это первая экспозиция, ставшая результатом работы центра Hyundai Tate Research Centre: Transnational.
C 2014 года www.amsrus.ru
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