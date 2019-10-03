Hyundai Motor и галерея Tate открытли инсталляцию Кары Уокер

В рамках церемонии открытия инсталляции Кары Уокер в виде монументального 13-метрового фонтана Hyundai Motor и Tate Modern объявили о начале пятого сезона программы Hyundai Commission.

Инсталляция будет выставлена в Турбинном зале галереи до 5 апреля 2020 года.

Уокер, известная своими провокационными и откровенными работами, создала для Hyundai Commission одну из самых амбициозных на сегодняшний день работ. Fons Americanus представляет историю зарождения африканской диаспоры в США и ставит актуальные вопросы о том, что рассказывают и о чем умалчивают традиционные памятники.

В этом году пройдет уже пятая ежегодная экспозиция в рамках программы Hyundai Commission, которая включает серию работ, созданных знаменитыми мировыми художниками специально для Турбинного зала, в рамках уникального долгосрочного партнерства между галереей Tate и компанией Hyundai Motor.

Инсталляция Fons Americanus представляет собой скульптурный фонтан, возвышающийся над двумя овальными чашами. В этих чашах и по четырем сторонам многоуровневого центрального пьедестала располагаются разнообразные фигуры, вода стекает из самой верхней из них.

Скульптуры, составляющие монумент, взяты из разных исторических, литературных и культурных источников.Фигура Венеры возвышается наверху фонтана Уокер в образе жрицы из афро-бразильских и карибских религий. Ее раковина образует небольшую вторую скульптуру напротив мостков Турбинного зала, где из воды появляется лицо плачущего мальчика, «слезы» которого наполняют раковину водой.

Полное название работы выведено на стене Турбинного зала и представляет собой слова, сказанные Уокер. Она призывает посетителей критически взглянуть на историю, часто игнорируемую в Британии, и называет эту композицию «даром сердцу Империи, менявшей судьбы мира».

Свою работу она подписала словами «Kara Walker, NTY» (Not Titled Yet, Пока без названия), с легкой издевкой над названиями официальных британских наград за заслуги по типу OBE (Order of the British Empire, Орден Британской Империи).

Работа создана из нетоксичных материалов, включая пробку, дерево и металл вторичной переработки, покрыта акриловой краской без растворителей и композитным цементом.

Hyundai Motor в рамках сотрудничества с Tate, помимо Hyundai Commission, поддерживает Исследовательский центр Hyundai Tate: Transnational. Hyundai Motor стала партнером центра в январе 2019 года и будет оказывать ему поддержку до декабря 2024 года. В ближайшие пять лет центр планирует провести серию исследовательских программ, включая ежегодные симпозиумы, семинары и творческие мастерские в Tate и на других площадках, посвященных переосмыслению истории мирового искусства.

С 17 октября в Tate Modern также открывается крупная выставка корейского художника Нам Чжун Пэка (1932–2006), включающая более 200 работ, созданных им в течение всей жизни. Это первая экспозиция, ставшая результатом работы центра Hyundai Tate Research Centre: Transnational.