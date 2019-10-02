Nissan представляет городской электромобиль IMk

Утонченный дизайн и Nissan Intelligent Mobility слились воедино и воплотились в городском электромобиле

Компания Nissan представляет IMk – концептуальный автомобиль, сочетающий в себе утонченный дизайн, передовые технологии, компактные размеры и мощную электрическую силовую установку. Он олицетворяет собой «бескомпромиссный автомобиль для городских жителей».

Электромобиль не только выражает новый дизайнерский язык Nissan, но и дает представление о том, как воплотить в реальность Nissan Intelligent Mobility – видение брендом того, что служит движущей силой автомобилей, как они управляются и как интегрируются в жизнь общества.

Опираясь на принципы стратегии Nissan Intelligent Mobility, дизайнеры и инженеры Nissan смотрели на сегмент транспортных средств, который преобладает в их родной Японии и становится все более популярным по всему миру, – городской автомобиль. Чтобы предложить клиенту такой автомобиль, быстрый и всесторонне подключенный, что полностью соответствует современным требованиям к передвижению по городу, Nissan решил создать концепт, стоящий особняком от любого представителя этого сегмента.

Результатом этой работы стал концепт IMk. Это больше, чем просто функциональный городской автомобиль – это электромобиль на новой платформе, уменьшающий стресс при вождении и обеспечивающий водителю восторг и комфорт за рулем.

Оборудованный передовой системой помощи водителю ProPILOT и обладающий всеми современными технологиями связи, IMk дает понять, какими могут быть городские автомобили ближайшего будущего.

«Nissan IMk – это компактный электромобиль новой эры, который в современных мегаполисах будет чувствовать себя так же хорошо, как и в традиционных японских городах, – сказал Сатору Таи (Satoru Tai), исполнительный директор по дизайну Nissan. – IMk – это слияние модного и «чистого» облика, созданного на основе японских традиций и передовых электромобильных технологий. И хотя он свободен от влияния концепции традиционных кей-каров, его дизайн все же является частью японской культуры. Это компактный люксовый электромобиль, который, я надеюсь, вдохновит многих клиентов».

Дизайн экстерьера: Мощный облик, созданный под влиянием Timeless Japanese Futurism

Внешний вид и пропорции IMk отражают эстетику минимализма, опираясь на новую философию дизайна Nissan, называемую Timeless Japanese Futurism (не подвластный времени японский футуризм). Приняв простоту традиционного японского дизайна, экстерьер характеризуется плавными линиями. Тщательно используемые японские мотивы добавляют изысканность и интригу. Схема окраски Akagane, выражающая красноватый «медный» цвет, отдает дань уважения ремесленникам, которые превращают лист меди в функциональные произведения искусства.

При более внимательном рассмотрении внешности IMk можно найти множество дополнительных элементов “японской ДНК”. Например, “щит” V-motion и “деревянный забор” в задних фонарях.

«Мы внедрили в дизайн IMk «японскую ДНК», – говорит Таи. – Например, бампер, колеса, шины, окна, задние фонари и верхний спойлер выполнены в стиле mizuhiki – тонкой веревки, свитой из японской рисовой бумаги. Дизайн IMk естественным образом «вьется», как mizuhiki, связывая воедино переднюю, центральную и заднюю части кузова для придания автомобилю совершено нового облика – как снаружи, так и внутри. «Щит», заменивший традиционную для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания решетку радиатора, представляет собой новый ключевой элемент нашего обновленного языка дизайна. Функциональность становится стильной, визуально придавая автомобилю силу и вдохновение и скрывая под собой передовые технологии безопасности, включая датчики и прочие электронные компоненты».

Дизайн интерьера: привлекательный салон с высокотехнологичной функциональностью

Салон Nissan IMk – это новый тип «помещения», похожего на кафе или лаунж. Сиденья по типу скамеек с оригинальной текстурой очень гостеприимны. Они настолько расслабляющие, что кажется, будто сидишь на облаке. Передняя панель и двери обиты светлыми материалами, создающими атмосферу уюта. Акценты цвета Akagane на приборной панели, дверях и рулевом колесе добавляют интерьеру яркость, а автомобилю в целом – ощущение премиальности.

В нижней части дверных панелей имеются деревянные вставки, выполненные в стиле традиционного японского ремесла kigumi и подсвеченные специальными скрытыми светильниками. Они создают чувство внутреннего спокойствия. Ковровое покрытие темно-кофейного цвета с нитями из металлизированного волокна создает уютную, расслабляющую атмосферу.

Тонкая передняя панель IMk практически лишена физических органов управления. На ней есть только кнопка пуска двигателя и рычаг селектора трансмиссии. При включении зажигания в салоне IMk появляются органы управления микроклиматом – пиктограммы с мягкой подсветкой, окруженные декоративными элементами цвета Akagane.

Важная информация, такая как скорость движения и навигационные подсказки, отображаются на безрамочном призматическом дисплее. Со стороны кажется, что все эти данные появляются прямо в воздухе. Водитель может видеть отсортированную информацию на голографических дисплеях. Подсветка салона имитирует цветовую схему призматического дисплея – в зависимости от отображаемой на нем информации. При использовании сенсорной поверхности – например, при пролистывании карты – прикосновение пальца отображается в виде стаи птиц, пролетающих по ней. Внимательный глаз даже заметит «птичий узор» на призме, который подсказывает, как этот дисплей может «ожить». Это лишь один из примеров того, как IMk обеспечивает высокий уровень интерактивности и персонализации, наполняя восторгом ощущения от вождения.

По словам Таи, концепция дизайна интерьера сфокусирована на создании высокотехнологичной, но, вместе с тем, расслабляющей атмосферы.

«Мы могли бы оставить все поверхности внутри салона IMk плоскими, что привело бы к увеличению внутреннего пространства, – сказал он. – Но если бы мы это сделали, мы бы потеряли часть красоты. Мы не хотели идти по этому пути и никогда не стремились сделать IMk более просторным, чем традиционный компактный автомобиль. Наоборот, мы хотели создать высококлассного, стильного партнера, который предоставляет своим пассажирам утонченное, элегантное пространство».

Nissan Intelligent Driving: функция автономного управления, повышающая уверенность водителя

Nissan IMk – это еще один шаг в сторону полностью автономного управления. Он оснащен новейшим поколением технологий помощи водителю в широком диапазоне условий эксплуатации, начиная с автострад и заканчивая городскими улицами и парковками.

Работающая через смартфон система ProPILOT Remote Park с функцией valet parking может автоматически найти парковочное место после того, как вы и ваши пассажиры вышли из автомобиля. А как только вы захотите продолжить путь, просто нажмите кнопку смартфона, и автомобиль сам приедет за вами.

В комплектации также присутствуют другие новейшие технологии помощи водителю, созданные на основе последнего поколения системы ProPILOT 2.0, которые помогают сделать вождение автомобиля более безопасным и приятным для водителя за счет возможности не держать руки на рулевом колесе при езде по автостраде в рамках одной полосы движения.

Nissan Intelligent Power: мощь в компактном кузове

Компания Nissan является пионером электромобильных технологий на протяжении уже более чем 10 лет. Nissan LEAF был первым электромобилем, представленным на основных мировых рынках, и по сей день остается самым продаваемым в мире массовым электромобилем.

Концептуальный автомобиль Nissan IMk создан на базе этого опыта и предлагает электромобильную альтернативу тем клиентам, которые ищут компактный автомобиль, подходящий для многомиллионных мегаполисов.

Этот концептуальный автомобиль работает очень тихо, а его центр тяжести расположен максимально низко. В совокупности это дает возможность передвигаться по большому городу плавно и динамично. Электромотор обеспечивает превосходное ускорение и высокую отзывчивость, что особенно необходимо в городском трафике, а также на крутых уклонах.

Nissan Intelligent Integration: подключение водителей к миру

Популярные кафе и лаунжи предлагают своим посетителям бесплатный Wi-Fi, чтобы они оставались подключенными. Точно так же и IMk позволяет своим пассажирам без труда оставаться на связи с помощью новейших технологий подключения.

Водитель может подключиться к автомобилю с помощью смартфона, чтобы пройти аутентификацию, автоматически применить личные настройки, такие как положение сиденья, внутреннее освещение и микроклимат в салоне, и распланировать свою поездку.

Прежде чем отправиться в путь, IMk проинформирует водителя о лучшем времени отправления через смартфон, принимая во внимание такие переменные, как заторы на дорогах. После прибытия в пункт назначения и автоматической парковки автомобиль может самостоятельно подключиться к энергосети домовладения и с помощью системы Nissan Energy Share (Vehicle-to-Home) использовать запасенную в своей аккумуляторной батарее электроэнергию для балансировки энергопотребления в доме.

В пути пассажиры могут наслаждаться новой технологией Nissan, названной Invisible-to-Visible (I2V). Сопоставляя информацию от датчиков снаружи и внутри автомобиля с данными из облачного хранилища, I2V может отслеживать непосредственное окружение автомобиля и предвидеть, что ждет его впереди, даже если это находится вне поля зрения сидящих в нем людей, например, за углом дома. Подсказки даются в интерактивном, понятном человеку виде, в том числе с помощью аватарок, отображаемых в салоне автомобиля.

«Концепция IMk дает представление о новом направлении Nissan Intelligent Mobility как о развитии в сторону электрификации и подключений, – сказал Асако Хосино (Asako Hoshino), исполнительный вице-президент Nissan, курирующий глобальный маркетинг, продажи и бизнес бренда в области электромобилей. – Мы в Nissan намерены продолжать выпускать автомобили с новейшими передовыми системами, чтобы сохранить наше лидерство в области автомобильных инноваций».