Имена пилотов команды «КАМАЗ-мастер», которые примут участие в ралли «Дакар-2020»

На состоявшейся в Набережных Челнах пресс-конференции руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин назвал имена пилотов, которые примут участие в ралли «Дакар-2020». Встреча состоялась в спортивном центре «КАМАЗ-мастер» в рамках организованного командой традиционного пресс-тура для российских СМИ

Пилоты команды Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников устроили для представителей СМИ тестовые заезды на тренировочной трассе. После тестов гости команды переместились в спортивный центр «КАМАЗ-мастера», где главной новостью состоявшейся здесь пресс-конференции стал состав пилотов на предстоящую гонку, а также состоялся разговор о том, как прошел год команды и о том какие технические новшества использованы в спортивных машинах.

В настоящее время процесс подготовки команды к ралли «Дакар-2020» вступил в завершающую стадию. 5, 6 декабря во французском Марселе пройдут первичные технические проверки и погрузка на паром для отправки техники участников гонки на Аравийский полуостров.

Напомним, что, начиная с 2020 года ралли-марафон «Дакар» меняет дислокацию. После 10 лет проведенных на маршрутах Южной Америки организаторы гонки подписали 5-летний контракт с Саудовской Аравией.

42-й по счету «Дакар» стартует 5 января с побережья Красного моря из Джедды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде, и, наконец, финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия.

Широкий спектр ландшафтов, включающий каньоны, дюны, горы, вади (арабское название сухих русел рек), а самое главное люди и культура Ближнего Востока несомненно внесут совершенно новый колорит в гонку. В программе обширный горный регион Хиджаз на границе с Иорданией с ее самой высокой точкой горой Джабаль-эль-Лауз (Миндальная гора, 2500 метров). Здесь в лабиринте горных долин штурманам придется решать сложные навигационные задачи. Ожидается, что самые интересные и напряженные в спортивном плане события развернутся в пустынях Нефуд и Руб-эль-Хали (букв. — «пустая четверть»), где песчаные пейзажи простираются насколько может видеть глаз, а высота дюн достигает 250 метров.

Команда «КАМАЗ-мастер» выставит на гонку 4 спортивных грузовика КАМАЗ-43509 уже отлично зарекомендовавших себя в этом году на ралли «Дакар» в Перу и на ралли «Шелковый путь: Россия-Монголия-Китай». В новом грузовике, увидевшем свет в 2018 в связи с изменениями в регламенте «Дакара» ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете 13 литрами был использован рядный шестицилиндровый мотор. Команде фактически пришлось заново сконструировать новую машину, ставшую носителем новейших разработок и современных спортивных технологий. За год после появления на свет данная модель претерпела уже не одну модернизацию.

Подготовка спортивных автомобилей к ралли Дакар-2020 была направлена в большей части на улучшение характеристик различных систем, повышения надежности отдельных узлов и деталей и снижение веса некоторых компонентов. Все изменения проходили тесты на этапах Чемпионата России, ралли «Казахстан» и «Шелковый путь-2019».

Проведена работа над оптимизацией рабочих процессов двигателя, а также магистралей и элементов впускной и выпускной систем. Были достигнуты неплохие результаты по уменьшению сопротивления впускной магистрали и улучшена газодинамика системы выпуска, за счёт чего снижена температура отработавших газов.

В последние годы, следуя тенденциям охраны экологии, спортивные комиссары предъявляют очень высокие требования к дымности. И хотя на сегодняшний день фиксация степени содержания сажи в отработавших газах ведется не инструментальным способом, а только визуальным контролем, но этого вполне достаточно, чтобы делать сравнение участников гонки и применить к кому-либо спортивное наказание вплоть до снятия с гонки. За прошедший сезон удалось усовершенствовать рабочие процессы двигателя, позволяющие снизить дымность отработавших газов без ухудшения динамических свойств.

В связи с повышенными требованиями пилотов спортивных грузовиков к рулевому управлению были внедрены настройки, позволяющие уменьшить усилие на рулевом колесе. Данные мероприятия еще находятся в стадии наработки ресурса, но уже показали себя с положительной стороны. Испытания подтвердили сокращение время преодоления извилистых трасс, а также повышение четкости пилотирования в песчаной, дюнной местности.

С целью уменьшить склонность автомобиля к опрокидыванию, сделать его более отзывчивым на изменение направления движения и повысить среднюю скорость при прохождении извилистых трасс, была проведена значительная перекомпоновка внутреннего оснащения кузова. Был снижен центр тяжести автомобиля за счет перемещения узлов впускной и топливной системы, а также смещен топливный бак ближе к центру вращения автомобиля.

Доводка машин и настройки систем были произведены в ходе этапа Чемпионата России по ралли-рейдам прошедшем в конце сентября в Ростове. Впереди у команды октябрьские тесты в Казахстане. После них руководство команды окончательно скомплектует составы экипажей команды. Пока же утверждены пилоты для участия в «Дакаре-2020». Представлять Россию в грузовом зачете международного соревнования будут действующий чемпион «Дакара» Эдуард Николаев, победитель ралли «Шелковый путь-2019» Антон Шибалов, а также Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

Владимир Чагин, руководитель команды: «При определении составов для участия в «Дакаре» оценивается работа пилотов в результате выступлений, их готовность, также должна существовать ротация, одинаковый примерно «накат», опыт пилотирования за период времени должен быть схожим. Мы имеем 5 равносильных экипажей. Даже на тренировочных сборах устраиваем мини соревнования, которые позволяют нашим экипажам между собой конкурировать. Тем самым мы поднимаем темп каждого из них».

Эдуард Николаев, пилот: «Дакар переезжает на новый континент, все мы в ожидании, что же нас ждет впереди. Очень непредсказуемо. Местность схожа на африканскую – это не совсем высокие дюны как в Перу, но много каменистой местности, как в Марокко. Скорее всего гонка будет «колесная», нужно будет запастись шинами. Когда на дороге острые камни – то это определенная скорость, определенный темп. Мы не знаем, что нас ждет, но будем готовиться к самому тяжелому, самому интересному маршруту».

Андрей Каргинов, пилот: «В начале нашей карьеры пилотов нам удалось поучаствовать в гонке на Аравийском полуострове, не побоюсь этого слова – сложнейшей. Часто вспоминаю эти высокие и непростые дюны, которые были с момента старта и до момента финиша. Мы участвовали тремя экипажами, у нас стояла задача просто преодолеть эти дюны, не стараться выиграть. Для нас было огромной победой каждый день добираться до финиша. Было действительно тяжело, ехали друг за другом, помогали, застревали, вытаскивали, продолжали движение дальше. Но огромный опыт приобрели, с удовольствием посетим еще раз этот регион».