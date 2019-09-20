Mercedes открывает прием заказов на новые пассажирские версии Sprinter

С сентября этого года во всех официальных дилерских центрах Mercedes-Benz Vans открыт прием заказов на пассажирские версии Sprinter

Первые модели уже были показаны широкой публике на Международной выставке Комтранс 2019. Так, автобусы на базе нового поколения Sprinter получили принципиально иную, более функциональную компоновку салона, полностью изменен дизайн сидений, проработаны многие отдельные элементы. В топовых версиях туристических автобусов, в которых уровень комфорта уже можно сравнивать с большими междугородними автобусами, продуманы индивидуальные решения для зарядки телефонов и фиксирования мобильных устройств.

Благодаря сертифицированным российским кузовопроизводителям Mercedes-Benz Vans может гибко и оперативно реагировать на потребности рынка и решать индивидуальные задачи клиентов. Третье поколение Sprinter впечатляет своим прогрессивным дизайном, комфортом и безопасностью на уровне легковых автомобилей. В то же время он обеспечивает максимальную экономическую эффективность благодаря сниженным эксплуатационным расходам и ориентированным на потребности клиента решениям.

К перевозке людей предъявляются повышенные требования. При поездках на дальние расстояния к ним добавляется еще и улучшение комфорта пассажиров. Для удовлетворения растущего спроса на подобные автомобили Mercedes-Benz предлагает сразу два туристических автобуса на базе нового поколения Sprinter – Comfort и Ultimate. Здесь анатомические сиденья повышенной комфортности получили новую отделку и сдвигаются в проход, чтобы обеспечить больше пространства соседям. В версии Ultimate у каждого сиденья предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств, а пассажирский отсек отделен от водительского.

За мягкий климат в салоне отвечают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол багажного отсека занижен, за счет этого появилось больше места для вещей. Над сиденьем расположены индивидуальные комфорт-блоки и удобные полочки для хранения вещей. В целом салон нового автобуса стал похож на салоны международных автобусов. Стоимость такого туристического автобуса начинается от 4 300 000 рублей.