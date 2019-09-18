Компания Renault Россия продолжает поддерживать забеги Wild Trail

В Красной Поляне («Роза Хутор») прошел очередной этап в рамках партнерства серии трейловых забегов Wild Trail и компании Renault Россия – SALOMON WILD TRAIL. Участниками различных дистанций стали 600 человек, в то время всего крупнейший горный курорт России в эти выходные посетили более 20 000 человек

Компания Renault Россия представила в рамках SALOMON WILD TRAIL совершенно новый купе-кроссовер ARKANA, который был доступен для тест-драйва на протяжении уикенда для всех гостей курорта «Роза Хутор»

За неделю до мероприятия в Сочи, при поддержке Renault Россия состоялся ABKHAZIA WILD MOUNTAIN RACE – сложный, но невероятно красивый трейл для наиболее искушенных спортсменов

Официальными автомобилями поддержки SALOMON WILD TRAIL стали надежные внедорожники Duster, которые уже не раз выручили команду Wild Trail в ходе подготовки и проведения забегов, а также новый фургон Master в оранжевом цвете

В Красной Поляне («Роза Хутор») для гостей и участников SALOMON WILD TRAIL был представлен Renault ARKANA, продажи которого начались в России в начале июля. У гостей шатра Renault в стартовом городке была возможность пройти тест-драйв совершенно нового купе-кроссовера ARKANA

Самых быстрых участников на максимальной дистанции Ultratrail (124км) компания Renault Россия наградила длительным тест-драйвом модели Renault ARKANA сроком на 1 месяц. Кроме того, среди гостей курорта «Роза Хутор», принимающих участие в активностях на стенде Renault, была разыграна лотерея, победители которой выиграли масштабные модели купе-кроссовера ARKANA.

Команда сотрудников Renault Россия также приняла участие в SALOMON WILD TRAIL и финишировала на дистанциях SpeedCross (3км), Sense (11км) и Trail (27км).

SALOMON WILD TRAIL – забег, позволяющий испытать себя на прочность в горах: от дистанции в 3км до одной из самых панорамных дистанций в 124км с набором 9 800м по курортам «Роза Хутор», «Газпром» и Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику.

Серия трейловых забегов Wild Trail – захватывающие и технически сложные забеги для продвинутых трейлраннеров и начинающих бегунов, которые проходят в Дагестане, Абхазии, Сочи, Калужской области, Московской и Костромской областях. В каждом забеге команда Wild Trail стремимся достичь самого высокого уровня организации и подарить множество впечатлений всем участникам. Количество бегунов, принимающих участие в забегах Wild Trail, растет с каждым годом: в 2017 году оно составляло всего 900 человек, к 2020 году команда Wild Trail намерена привлечь более 10 000 участников.

Компания Renault Россия поддерживает активные виды спорта и в этом году стала генеральным партнером забегов Wild Trail. В рамках сотрудничества компания предоставляет широкий парк SUV-моделей Renault, которые используются в процессе организации забегов, проходящих в условиях бездорожья.

Компания Renault Россия традиционно выступает партнером различных спортивных, социальных и благотворительных мероприятий. С 2017 года проводится спортивно-благотворительный проект «Беги вместе с Renault Россия!», в котором принимают участие сотрудники компании и их семьи, а в этом году у самых быстрых из них была возможность пробежать Парижский марафон.