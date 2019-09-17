По-прежнему не ясна дальнейшая судьба проекта дублера Щелковского шоссе

Спустя полгода после поручения Дмитрия Медведева проработать вопрос об изменении границ национального парка «Лосиный остров» для строительства дублера Щелковского шоссе дальнейшая судьба проекта по-прежнему не ясна

В Минприроды и Минюсте, которым дал задание премьер, признались, что в рамках действующего законодательства решить проблему «не представляется возможным». В ведомствах предлагают либо вносить изменения в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), либо рассматривать иные варианты прохождения трассы. В Росавтодоре “Ъ” сообщили, что дублер можно проложить «южнее существующего направления», но потребуется вырубить почти втрое больше леса, построить развязку на МКАД, что все равно не приведет к ликвидации пробок.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», поручение премьера было дано после встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, который в марте 2019 года просил господина Медведева ускорить строительство дублера Щелковского шоссе. Вопрос о расширении Щелковского шоссе — одного из самых перегруженных в Московской области — обсуждается с 2013 года. Росавтодор выбрал в качестве оптимального варианта строительство дублера через лес, так как для реконструкции трассы потребовался бы снос домов. Лесной массив, через который пройдет дорога, входит в состав «Лосиного острова», но на территории ООПТ строить нельзя — потребовалось изменение границ нацпарка.

Проект долгое время не согласовывался Минприроды, несмотря на готовность подмосковных властей компенсировать своими лесами потери нацпарка. Строительство дублера оценивается в 37–45 млрд руб.

Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минприроды к апрелю проработать вопрос об изменении границ нацпарка. «Коммерсантъ» уже рассказывал о проекте правительственного постановления (подготовлен Минприроды), предусматривающем изъятие из территории парка «Лосиный остров» 140 га земель. В феврале документ прошел общественное обсуждение, в природоохранном ведомстве говорят, что он «дорабатывается с учетом замечаний». При этом первоначально проект формально не был связан с необходимостью прокладки трассы.

В свою очередь, в Минюсте (письмо в середине августа за подписью замминистра Алисы Безродной было направлено в Минприроды; есть в распоряжении “Ъ”) обращают внимание, что изменение границ нацпарка путем исключения из него участков действующим законодательством не предусмотрено.

«Отсутствие в законодательстве прямого запрета на исключение территорий из границ нацпарка не свидетельствует о том, что площадь нацпарка может быть изменена посредством такого исключения, даже если при этом предусматривается присоединение к ООПТ новых территорий»,— говорится в письме.

Поскольку в рамках действующего законодательства решить задачу, поставленную господином Медведевым, «не представляется возможным», в Минюсте предлагают два варианта строительства дублера: внесение поправок в федеральный закон, разрешающих исключать участки для реализации конкретного проекта, или альтернативные маршруты трассы в обход территории нацпарка.

В Минприроды “Ъ” сообщили, что анализ норм действующего природоохранного законодательства направлен в правительство. “Ъ” уточнил, что необходимо сделать для реализации проекта. В ведомстве ответили, что потребуется принятие федерального закона, направленного «на создание нового механизма исключения земельных участков из границ особо охраняемых природных территорий». При этом в Минприроды не уточнили, планируют ли инициировать подобные поправки.

В пресс-службе Росавтодора на запрос “Ъ” сообщили, что альтернативные варианты дублера Щелковского шоссе рассматривались.

«Специалисты анализировали вариант, не предполагающий изъятия территории национального парка “Лосиный остров”, проходящий южнее существующего направления»,— рассказали в дорожном агентстве. Но площадь вырубки леса при таком варианте будет значительно больше (45 га против 17 га), хоть речь пойдет о лесе не природного заповедника, а Гослесфонда. Помимо этого, отметили в Росавтодоре, для строительства альтернативного дублера нужна новая транспортная развязка на МКАД, которая, даже если будет построена, «не обеспечит движение автомобилей из Москвы в область и обратно по Щелковскому шоссе без заторов, затруднив движение на участке МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе».

Отметим, ранее Росавтодор предлагал пять вариантов решения проблемы, но каждый из них имел недостатки. Экологи указывают на способ построить дублер, не прибегая к поправкам.

Эксперт ОНФ Антон Хлынов обращает внимание, что в границах нацпарка есть ряд населенных пунктов, к тому же значительная часть его территории находится в черте Москвы. По словам господина Хлынова, закон об ООПТ допускает подобное строительство для «обеспечения функционирования населенных пунктов, расположенных в границах нацпарка». Господин Хлынов считает допустимым такой вариант, если чиновники подтвердят невозможность реализации других путей решения проблемы, а также в случае положительного заключения государственной экологической экспертизы. Подмосковное отделение ОНФ направило такое предложение в правительство Московской области.

Внесение поправок, которые предлагают ведомства, создаст прецедент для всей заповедной системы, поскольку другие компании также захотят воспользоваться этим механизмом, говорит эксперт «Гринпис России» Михаил Крейндлин: «Но еще опаснее, если такая проблема будет решена путем правительственного акта об изъятии земель из нацпарка под видом расширения».

Эксперт также указывает, что позиция Минюста о недопустимости исключения территорий из нацпарка даже в случае присоединения к ООПТ новых территорий ставит крест на других подобных проектах. Так, “Ъ” подробно писал о планах Минприроды изменить границы нацпарка «Югыд ва» (Коми), исключив из него участки с месторождением золота, а взамен включить 183 тыс. га леса (см. “Ъ” от 28 июня).