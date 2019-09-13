Mercedes-Benz представил свои новые автомобили на автосалоне IAA

В этом году на Международном автосалоне IAA, который будет проходить до 22 сентября 2019 г. во Франкфурте, Mercedes-Benz Vans представит свои автомобили для частных клиентов

Будь то многофункциональные автомобили для отдыха, мощные пикапы или полностью электрические минивэны: Mercedes-Benz Vans представит свой широкий ассортимент на IAA, а с новым EQV (потребление электроэнергии в смешанном цикле: 27,0 кВт·ч / 100 км; выбросы CO2: 0 г / км (предварительные данные) устанавливает стандарт мобильности без выбросов в новом сегменте.

EQV – первый полностью электрический минивэн Mercedes-Benz

EQV – настоящая изюминка шоу Mercedes-Benz Vans, сочетающий в себе мобильность без вредных выбросов и впечатляющую мощность, не говоря уже о великолепной функциональности и эстетичном дизайне. Среди его технических характеристик запас хода 405 км (предварительные данные) и быстрая зарядка высоковольтной батареи с 10 до 80% менее чем за 45 мин. Более того, Mercedes-Benz EQV предлагает максимальный уровень комфорта в салоне, не говоря уже об удивительной вариативности. Литий-ионная батарея установлена в днище автомобиля, чтобы обеспечить доступность всего внутреннего пространства для пользователей.

Благодаря MBUX и его специальным EQ функциям EQV является идеальным транспортным средством. На 10-дюймовом мультимедийном дисплее высокой четкости EQ плитка главного меню служит для доступа к специальным EQ функциям и настройкам. Среди них есть такие параметры как: уровень заряда, время отправления, расход энергии и гистограммы потребления. Кроме того, мультимедийный дисплей также можно использовать для управления функциями навигации и Mercedes me Charge, а также доступными программами вождения.

Как член семьи EQ, EQV также идет в авангарде и обладает особой эстетикой, типичную для нового бренда. В центре внимания – радиаторная решетка в черном цвете с хромированными ламелями и четкими линями сбоку, типичные для EQ 18-дюймовыt легкосплавные колесные диски, которые излучают динамику даже в состоянии покоя. Эстетика экстерьера нашла свое отражение и в интерьере. Там теплые акценты в розовом золоте дополняют прохладную эстетику, в то же время создавая атмосферу «Добро пожаловать домой».

Вслед за eVito, который уже доступен, и eSprinter, который появится в конце этого года, EQV станет третьим полностью электрическим транспортным средством Mercedes-Benz Vans. Большой запас хода и гибкая концепция интерьера делают EQV надежным спутником в повседневной жизни. И даже VIP-шаттлы получают выгоду от бесшумного и комфортного вождения.

V-Класс и Marco Polo: успешная модель теперь еще привлекательнее

В 2014 г. на премьере Mercedes-Benz V-Класса был представлен совершенно новый подход к дизайну, привлекательности, комфорту и безопасности в сегменте пассажироперевозок. Эта концепция стала настоящим успехом: доказательством могут служить примерно 209 000 единиц V-Класса, проданных с момента его выхода на рынок в 2014 г., не говоря уже о рекордных продажах в 2018 г., когда было продано около 64 000 единиц. Автомобиль также пользуется популярностью у одной из самых молодых групп покупателей Mercedes-Benz, успешно запущен на многих рынках, особенно в Азии.

Обновление освежило и без того успешную модель. Основные моменты включают в себя рестайлинговую и впечатляющую конструкцию передней части, а также внедрение четырехцилиндрового дизельного двигателя OM 654 – на V 300 d – 176 кВт (239 л.с.) (расход топлива в смешанном цикле : 6,0-5,9 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 157-154 г / км) – плюс впервые доступная автоматическая коробка передач 9G-TRONIC, в то же время системы безопасности и помощи водителю, включая Active Brake Assist, были доведены до новейшего технологического стандарта. Новый V-Класс доступен для заказа в Европе с марта 2019 г.

Компактные кемперы и туристические минивэны Marco Polo и Marco Polo HORIZON также получили преимущества от полного спектра инноваций, реализованных в V-Классе. Специальные модели ArtVenture, доступные для всей семьи Marco Polo, также являются совершенно новыми, и их современный внешний вид освежит в сегмент минивэнов.

X-Класс: Mercedes среди пикапов

X-Класс сочетает в себе типичные характеристики пикапа с классическими достоинствами Mercedes: впечатляющую надежность с современным дизайном, отличные внедорожные возможности, высокий динамику и безопасность вождения, а также продуманную функциональность и комфорт. X-Класс имеет комфортное шасси, состоящее из рамы лестничной конструкции, многорычажной задней оси с жесткими осевыми элементами, независимой подвески спереди и винтовых пружин на обеих осях. Автомобиль доступен в различных линиях исполнения и с вариантами систем привода, предлагает большой выбор материалов и цветов. Mercedes-Benz также обладает широким ассортиментом аксессуаров для дальнейшей индивидуализации автомобиля. Таким образом, он идеально подходит для спортивных и активных людей и готов доставить их в самые труднодоступные точки на карте.

X 350 d 4MATIC (расход топлива в смешанном цикле: 8,5-8,4 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 225-222 г / км) развивает 190 кВт (258 л.с.) и обладает максимальным крутящим моментом 550 Н-м. Пикап развивает скорость до 100 км / ч за 7,9 сек. Отличная устойчивость при движении и динамика на бездорожье, а также на дороге обеспечивается системой постоянного полного привода, в том числе на мокром и скользком асфальте. Благодаря DYNAMIC SELECT отзывчивость двигателя и трансмиссии может варьироваться от комфортной до спортивной одним касанием пальца. С ним X 350 d 4MATIC предлагает идеальное сочетание спортивности и функциональности – для быстрой жизни, полной разнообразия.

Стратегия устойчивого развития бизнеса Daimler AG

Для Daimler устойчивое развитие означает создание ценности для всех заинтересованных сторон на долгосрочной основе: клиентов, сотрудников, инвесторов, деловых партнеров и общества в целом. Основой для этого является устойчивая бизнес-стратегия Daimler. Так компания берет на себя ответственность за экономические, экологические и социальные последствия своей деловой активности и рассматривает всю ценностную цепочку.