ОТТС досрочно раскрыл информацию на кроссовер Rolls-Royce Cullinan

В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Rolls-Royce Cullinan

Главным дополнением в нем стала модификация Black Badge — эту приставку британская компания дает самым мощным и драйверским исполнениям своих машин. Такая версия уже есть у моделей Ghost, Wraith и Dawn. Но самое интересное, как сообщает «Авторевю», что Rolls-Royce Cullinan Black Badge еще официально не представлен — и российский сертификат досрочно раскрыл информацию о двигателе этого кроссовера.

Базовый Cullinan имеет битурбомотор V12 каноническим для марки объемом 6,75 л, который выдает 571 л.с. и 850 Нм. А для версии Black Badge, судя по ОТТС, его форсировали до 600 л.с. и 900 Нм. Двигатель обзавелся новым блоком управления и иной выпускной системой, но турбокомпрессоры BorgWarner остались стандартными, уж не говоря про другое «железо».

Также версия Black Badge, скорее всего, будет иметь перенастроенные подвеску и рулевой механизм. Ну и никуда не деться от черного декора на кузове и в салоне. Однако подробностей придется подождать: премьера новой модификации должна состояться в ближайшие месяцы.