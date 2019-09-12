ОТТС досрочно раскрыл информацию на кроссовер Rolls-Royce Cullinan

ОТТС досрочно раскрыл информацию на кроссовер Rolls-Royce Cullinan
Сентябрь 12 21:01 2019

В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Rolls-Royce Cullinan

Главным дополнением в нем стала модификация Black Badge — эту приставку британская компания дает самым мощным и драйверским исполнениям своих машин. Такая версия уже есть у моделей Ghost, Wraith и Dawn. Но самое интересное, как сообщает «Авторевю», что Rolls-Royce Cullinan Black Badge еще официально не представлен — и российский сертификат досрочно раскрыл информацию о двигателе этого кроссовера.

rolls-royce-cullinan

Rolls-Royce Cullinan.

Базовый Cullinan имеет битурбомотор V12 каноническим для марки объемом 6,75 л, который выдает 571 л.с. и 850 Нм. А для версии Black Badge, судя по ОТТС, его форсировали до 600 л.с. и 900 Нм. Двигатель обзавелся новым блоком управления и иной выпускной системой, но турбокомпрессоры BorgWarner остались стандартными, уж не говоря про другое «железо».

Также версия Black Badge, скорее всего, будет иметь перенастроенные подвеску и рулевой механизм. Ну и никуда не деться от черного декора на кузове и в салоне. Однако подробностей придется подождать: премьера новой модификации должна состояться в ближайшие месяцы.

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Black BadgeCullinanRolls-Royce
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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