Hyundai показал новую версию i30 N Project C

На Франкфуртском автосалоне 2019 года Hyundai Motor демонстрирует выпущенную ограниченным тиражом версию i30 N Project C — более легкую, низкую и более экстремальную версию получившей признание критиков модели i30 N

Благодаря конструкции и отзывчивому управлению модель Project C расширяет исключительные возможности модели i30 N — первого «заряженного» хэтчбэка компании. Подобная эволюция доставит истинное наслаждение наиболее взыскательным клиентам Hyundai. Новая модель на 50 кг легче (на 50,004 кг), на 6 мм ниже и отличается впечатляющим дизайном интерьера и экстерьера.

Вдохновленная автоспортом, модель i30 N является оригинальным «заряженным» хэтчбэком Hyundai Motor, который гордо носит символ N и дебютировал в 2017 году, получив восторженные отзывы и множество наград. Сконструированный на базе пятидверной модели i30, он был разработан с нуля, чтобы доставлять максимальное удовольствие, как от вождения на дороге, так и на трассе. i30 N — это символ отношения Hyundai Europe к своим преданным клиентам, а Project C — его наивысшее проявление.

Уникальные характеристики i30 N Project C включают хорошо заметные детали корпуса из углепластика с гладкой лакировкой, подчеркивающей идеальное переплетение нитей углеродного волокна. Передний сплиттер, задний диффузор, капот и боковые пороги в стиле N выполнены из углепластика, что делает специальную модель не только легче, но и обеспечивает более прочное сцепление с дорогой на высоких скоростях и прекрасный внешний вид автомобиля. Коэффициент аэродинамического сопротивления Project C равен 0,32, как и у модели i30 N, несмотря на изменения во фронтальной части и более низкую посадку. Между тем, специальные аэродинамические особенности кузова Project C также способствуют исключительной устойчивости автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости.

Что означает символ «С» в названии модели? Прежде всего, он символизирует высокоскоростную испытательную трассу «Сектор C» в Центре исследований и разработок Hyundai Namyang, где и родилась модель N. Кроме того, Project C является первым предназначенным для обычных дорог автомобилем компании Hyundai с деталями кузова из углепластика (химический символ углерода — С). Наконец, эффективный центр (англ. center) тяжести модели Project C находится на 8,8 мм ниже по сравнению с 275-сильной версией модели i30 N. При объединении этих трех «C» и рождается захватывающая модель Project C.

«i30 N Project C — это следующий восхитительный шаг после успеха i30 N, демонстрирующий, что Hyundai делает все возможное, чтобы порадовать энтузиастов автоспорта, – говорит Томас Шемера (Thomas Schemera), исполнительный вице-президент и глава Отдела производства компании Hyundai Motor Group. – В данной ограниченной серии максимально эффективно снижен вес автомобиля, управление стало более отзывчивым, а конструкция оптимизирована для достижения более впечатляющих результатов».

i30 N Project C становится легче благодаря применению углепластика и алюминия

При разработке модели i30 N Project C Hyundai бескомпромиссно оптимизировала и без того выдающиеся параметры модели i30 N. Кованые гоночные колесные диски бренда OZ вносят свой вклад в существенное снижение веса. Только благодаря впечатляющим 19-дюймовым колесам удалось снизить вес на 22 кг.

Использование углепластика при изготовлении капота (-7,2 кг), обоих боковых порогов (-499 граммов каждый), переднего сплиттера (+240 граммов чистой аэродинамики и красивого внешнего вида), недавно разработанного встроенного заднего диффузора (-386 граммов), а также более легких регулируемых вручную передних спортивных ковшеобразных сидений Sabelt® с основой из углепластика (-7,5 кг каждое), помогает снизить вес автомобиля. Сиденья Sabelt также обеспечивают водителю и переднему пассажиру надежную боковую поддержку и поддержку верхней части тела, обеспечивая идеальное положение для идеального вождения.

Мощность двигателя осталась на прежнем уровне и составляет 275 л. с., а крутящий момент при кратковременном увеличении давления наддува — 378 Нм, как у модели i30 N с пакетом Performance, тогда как уменьшенный вес модели i30 N Project C и повышенная отзывчивость управления заметно улучшают обратную связь с автомобилем.

Оптимизированная динамика

«Рулевое управление и подвеска модели i30 N Project C считаются эталоном для самых преданных водителей i30 N, – объясняет Александр Эйхлер (Alexander Eichler), руководитель отдела высокоскоростных испытаний автомобилей и разработки Технического центра Hyundai Motor Europe. – Название «Project C» обозначает высокоскоростную испытательную трассу центра исследований и разработок в Намьянге, известную как «Сектор С». При этом работы над автомобилем в равной степени велись и в техническом центре Hyundai Nürburgring в Мойспате».

Благодаря новым настройкам уже применяемых на модели i30 N амортизаторов и новым более коротким пружинам подвески повышенной жесткости I30 N Project C на 6 мм ближе к дороге, а эффективный центр тяжести автомобиля располагается на 8,8 мм ниже. Благодаря применению алюминиевых, а не стальных кулаков задней подвески — автомобиль становится легче на целых 4,66 кг. Модель Project C также оснащается распоркой багажника из комплекта Performance i30 N, увеличивающей устойчивость на высоких скоростях, особенно во время агрессивного прохождения поворотов.

Между тем, все режимы вождения были специально откалиброваны под модель Project C. Режимы «Спорт» и «N» обеспечивают большую отзывчивость автомобиля, увеличивая удовольствие от вождения. Чрезвычайно динамичный режим «N» предназначен для обеспечения маневренности и предсказуемости управления автомобилем при езде более опытных водителей по гоночной трассе.

Плавный, обеспечивающий функциональность дизайн

В интерьере модели Project C применяются элементы отделки из материала Алькантара ®, особенно заметные вокруг рулевого колеса, рычага парковочного тормоза и рукоятки ручной коробки передач. Как и многие изменения интерьера, насадка рычага ручной коробки передач из полированного алюминия в форме поршня сочетает в себе функциональность и дизайн, идеально ложась в руку и обеспечивая короткий ход и точное переключение передач.

Не только тормозные суппорты, но и все ремни безопасности выполнены в характерной для модели Project C цветовой схеме Deep Orange. Швы и полосы на полностью новых ковшеобразных сиденьях Sabelt также выполнены в этой схеме. Это цветовое решение применяется и при оформлении кнопок переключения настроек и режима N на рулевом колесе. Используемый только для ограниченной серии номер конкретного автомобиля формата xx/600 со стороны пассажира демонстрирует эксклюзивность данных автомобилей.

В дизайне экстерьера преобладает матовый темно-серый цвет, а на всех глянцевых деталях из углепластика виден исключительный рисунок плетения углеродного волокна.

Благодаря модели Project C Hyundai выходит за границы модели i30 N. Новый автомобиль дает исключительно новые ощущения абсолютной динамики и отзывчивости.

Посетители Франкфуртского автосалона (IAA) 2019 года увидят мировую премьеру модели i30 N Project C 11 сентября. Будет выпущено всего 600 экземпляров данной модели. Поставки на рынки отдельных стран Европы начнутся в конце этого года.

Технические параметры:

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: THETA 2.0 T-GDI с пакетом Performance (275PS) Тип THETA 2.0 T-GDI, 16-клапанный, DOHC E-CVVT Объем 1998 куб. см Диаметр цилиндра и ход поршня 86,0 х 86,0 мм Степень сжатия 9,5 Мощность 275 л. с. (202 кВт) при 6 000 об/мин Крутящий момент 353 Нм при 1 450–4 700 об/мин

378 Нм в режиме overboost при 1 750–4 200 об/мин Давление наддува турбокомпрессора Максимум 2,3 бар Максимальная скорость (км/ч) 250 Разгон от 0 до 100 км/ч (с) 6,0 Выбросы CO 2 для комбинированного цикла (г/км согласно NEDC 2.0)* 176 Потребление топлива для комбинированного цикла

(л/100 км)* 7,1 Потребление топлива для городского цикла

(л/100 км)* 9,7 Потребление топлива для загородного цикла

(л/100 км)* 5,7

Трансмиссия:

Двигатель THETA 2.0 T-GDI 275 л. с. Механическая 6-ступенчатая

Передаточное число:

THETA 2.0 T-GDI 275 л. с. 1 передача 3,083 2 передача 1,931 3 передача 1,696 4 передача 1,276 5 передача 1,027 6 передача 0,854 Передача заднего хода 3,588 Главная передача 4,333 (1/2/Задн.) 3,250 (3/4/5/6)

Подвеска:

Передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление:

Тип R-MDPS (РЕЕЧНОЕ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ) Передаточное число рулевого механизма 12,31 (на 360°) Минимальный радиус разворота, м 5,8 метра Кол-во поворотов рулевого колеса от упора до упора 2,14

Тормоза:

Передние Дисковые, 18″ Задние Дисковые, 17″

Колеса и шины:

Диски Шины 8.0Jx19 235/35R19

Габариты (мм) внешние:

Общая длина 4371 Общая ширина 1795 Общая высота 1439 Колесная база 2650 Передний свес 933 Задний свес 788 Дорожный просвет 126 Коэффициент лобового сопротивления (Cd) 0,32

Внутренние:

Спереди Сзади От головы до потолка 994 977 Пространство для ног 1 073 883 Ширина салона на уровне плеч 1 427 1 406

Объемы (литры):

Топливный бак 50 Багажник (с задней распоркой) Минимум: 381 Максимум: 1 287

Вес (кг):