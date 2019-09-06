На 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машину, переехавшую его щенка Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества

В Томске на 16-летнего подростка Данилу Сафронова завели уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машину, переехавшую его щенка. Об этом сообщает TV-2.

Инцидент произошел в этом году возле гаражей на Кольцевом переезде в районе Каштака. Сюда Сафронов пришел, чтобы помочь другу ремонтировать машину и прихватил с собой трехмесячную лайку Берту.

Собака бегала у гаражей без поводка. В какой-то момент подросток услышал визг. Когда он выбежал, то увидел, что Берту переехал джип. В отчаянии подросток ударил по капоту.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке, — рассказал Данила Сафронов. — Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель „Ниссана“ не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть».

Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на парня в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем отцу Данилы так и не удалось.

«Водитель джипа вызвал участкового, те сотрудников ДПС, — рассказывает отец Данилы. — Они составили схему ДТП. Но я считаю, что они составили ее неправильно. А я от волнения все протоколы подписал. Водитель уехал с места происшествия, а когда вернулся, то машину поставил в другое место дороги. А это неправильно. Мы хотели, чтобы возбудили административное дело. Но нам отказали якобы из-за „отсутствия состава преступления“. Мы похоронили собаку и поехали по домам. А через некоторое время нас с сыном вызывает следователь Ленинского РОВД. На сына возбудили уголовное дело».

В ГИБДД не возбудили административное дело, так как сочли, что должны соблюдаться правила выгула собак. Животное, даже щенок, должно быть на поводке и в наморднике.

Водитель в своем заявлении написал, что подросток якобы угрожал ему и вымогал деньги за собаку. При этом свидетелей со стороны молодого человека во время доследственной проверки даже не опросили.

«Мы разговаривали со следователем из Ленинского РОВД, она напирала на моего сына: „Зачем ты специально ударил машину?“ — рассказал Евгений Сафронов. — Ребенок же был в шоковом состоянии, как он специально мог ударить машину? Следователь говорит, что мы сами виноваты: собака была не привязана и без намордника. Ну, какой намордник, это же щенок, меньше 40 см в длину. Они говорят, что мой сын матерился, хватался за топор. Водитель уехал с места ДТП на два-три часа, потом вернулся. Наших свидетелей нет в материалах дела, их даже не вызывали на допрос. Хотя мы называли фамилии и давали контакты. Никто нас не хочет слушать. Даже не узнали, какое психологическое состояние у ребенка после смерти собаки. Я хотел договориться с водителем, у меня претензий нет, собаку не вернешь. Он мне ответил: „Иди машину ремонтируй“, и все началось. Мы написали в томский паблик и попросили людей помочь советом. Меня следователь начала пугать, что заведут уголовное дело из-за раскрытия тайны следствия».

Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Кроме того, следователь Ленинского РОВД обнаружила признаки еще и административного правонарушения. По материалам следствия, когда водитель «Ниссана» наехал на собаку и сбил ее насмерть, Данила его оскорбил, тем самым «унизил его честь и достоинство».