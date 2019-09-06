На 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машину, переехавшую его щенка

Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества

На 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машину, переехавшую его щенка
Сентябрь 06 16:51 2019

В Томске на 16-летнего подростка Данилу Сафронова завели уголовное дело из-за того, что он ударил по капоту машину, переехавшую его щенка. Об этом сообщает TV-2.

Инцидент произошел в этом году возле гаражей на Кольцевом переезде в районе Каштака. Сюда Сафронов пришел, чтобы помочь другу ремонтировать машину и прихватил с собой трехмесячную лайку Берту.

Собака бегала у гаражей без поводка. В какой-то момент подросток услышал визг. Когда он выбежал, то увидел, что Берту переехал джип. В отчаянии подросток ударил по капоту.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке, — рассказал Данила Сафронов.  — Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель „Ниссана“ не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться. Но собаку уже было не вернуть».

Данила собрал все фотографии Берты

Данила собрал все фотографии Берты. Фото: tv2.today

Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на парня в суд, оценив свой материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Договориться и разрешить вопрос мирным путем отцу Данилы так и не удалось.

«Водитель джипа вызвал участкового, те сотрудников ДПС, — рассказывает отец Данилы. — Они составили схему ДТП. Но я считаю, что они составили ее неправильно. А я от волнения все протоколы подписал. Водитель уехал с места происшествия, а когда вернулся, то машину поставил в другое место дороги. А это неправильно. Мы хотели, чтобы возбудили административное дело. Но нам отказали якобы из-за „отсутствия состава преступления“. Мы похоронили собаку и поехали по домам. А через некоторое время нас с сыном вызывает следователь Ленинского РОВД. На сына возбудили уголовное дело».

В  ГИБДД не возбудили административное дело, так как сочли, что должны соблюдаться правила выгула собак. Животное, даже щенок, должно быть на поводке и в наморднике.

Помятый капот автомобиля

Помятый капот автомобиля. Фото: tv2.today

Водитель в своем заявлении написал, что подросток якобы угрожал ему и вымогал деньги за собаку. При этом свидетелей со стороны молодого человека во время доследственной проверки даже не опросили.

«Мы разговаривали со следователем из Ленинского РОВД, она напирала на моего сына: „Зачем ты специально ударил машину?“ — рассказал Евгений Сафронов. — Ребенок же был в шоковом состоянии, как он специально мог ударить машину? Следователь говорит, что мы сами виноваты: собака была не привязана и без намордника. Ну, какой намордник, это же щенок, меньше 40 см в длину. Они говорят, что мой сын матерился, хватался за топор. Водитель уехал с места ДТП на два-три часа, потом вернулся. Наших свидетелей нет в материалах дела, их даже не вызывали на допрос. Хотя мы называли фамилии и давали контакты. Никто нас не хочет слушать. Даже не узнали, какое психологическое состояние у ребенка после смерти собаки. Я хотел договориться с водителем, у меня претензий нет, собаку не вернешь. Он мне ответил: „Иди машину ремонтируй“, и все началось. Мы написали в томский паблик и попросили людей помочь советом. Меня следователь начала пугать, что заведут уголовное дело из-за раскрытия тайны следствия».

Данил Сафронов

Данила Сафронов. Фото: tv2.today

Сейчас Данилу обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Кроме того, следователь Ленинского РОВД обнаружила признаки еще и административного правонарушения. По материалам следствия, когда водитель «Ниссана» наехал на собаку и сбил ее насмерть, Данила его оскорбил, тем самым «унизил его честь и достоинство».

На тему:

  Article "tagged" as:
ДТПДТП животноеДТП смерть
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Медведев утвердил бессмертную стратегию

Медведев утвердил бессмертную стратегию 16

Автосалонная стратегия рушится. Volvo отказалась от “Женевы”

Автосалонная стратегия рушится. Volvo отказалась от “Женевы” 0

Честным гаишником быть трудно

Честным гаишником быть трудно 1

write a comment

7 комментариев

  1. Александр Николаев
    Сентябрь 06, 17:19 #1 Александр Николаев

    Если бы моего щенка переехали, я бы водилу убил бы для начала…

  2. Максим Камбаров
    Сентябрь 06, 17:30 #2 Максим Камбаров

    А кто у нас водила?

  3. Pavel Galaktionoff
    Сентябрь 06, 17:31 #3 Pavel Galaktionoff

    Обьявите всенародно имя этого водителя, везде, все сделают репост, нужно , чтобы в Области прежде всего распространилась информация.

  4. Сергей Полеха
    Сентябрь 06, 17:37 #4 Сергей Полеха

    Совсем охренели ..

  5. Елена Маслова
    Сентябрь 06, 17:37 #5 Елена Маслова

    Ну и мразь. Чтоб ему до блидайшего столба доехать. За собаку бы порвала в клочья. Парня жаль. Дай бог, справедливость восторжествует.

  6. Валерий Чусов
    Сентябрь 06, 17:46 #6 Валерий Чусов

    А встречный иск если не за издевательство над животным, то за материальный и моральный ущерб?

  7. Andrey Karpov
    Сентябрь 06, 17:48 #7 Andrey Karpov

    Охереть можно.

Only registered users can comment.