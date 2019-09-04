Изменения в высшем руководстве АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»

Изменения в высшем руководстве АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»
Сентябрь 04 18:35 2019

Геннадий Павлов, который бессменно возглавлял компанию с момента её создания в 2005 году, назначен на должность заместителя председателя совета директоров АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС».

Презентация Chery Tiggo 7

Геннадий Павлов, Заместитель председателя совета директоров АО «ЧЕРИ автомобили Рус», Евгения Никитена-Кацарская Руководитель пресс-службы АО “ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС”

Его приоритетными задачами будет работа над стратегически важными проектами, направленными на развитие бизнеса марки CHERY в России.

В свою очередь, Директором АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» назначен Владимир Шмаков.

Владимир Шмаков, Директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»

Г-н Шмаков имеет высшее экономическое образование и ученую степень кандидата экономических наук. Опыт работы в автомобильном бизнесе составляет более 20 лет: с 1999 года входил в состав высшего руководства ряда крупных предприятий — официальных дилеров дистрибьюторов таких марок, как Citroen, Chery, DaimlerChrysler, Honda, Volkswagen и ЗАЗ. В АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков работает с февраля 2012 года, занимая должность финансового директора.

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AMSRUS
AMSRUS

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