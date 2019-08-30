Более 170 Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга Делимобиль

Более 170 Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга Делимобиль
Август 30 17:27 2019

Этим летом одна из крупнейших каршеринговых компаний «Делимобиль» пополнила свой парк обновленными Nissan Qashqai. Более 170 стильных городских кроссоверов Nissan доступны для клиентов в Москве. Партнером сделки выступила лизинговая компания «Европлан» – официальный оператор программы Nissan Leasing.

Лизинг привлекателен для каршеринговых компаний, в том числе, благодаря сервисной составляющей. Лизинговая компания «Европлан» берет на себя обслуживание автомобиля: от государственной регистрации авто и оформления страховки, до оплаты штрафов ГИБДД. Это особенно удобно для каршеринга, поскольку позволяет сосредоточиться на бизнесе и не тратить время на решение задач, связанных с подержанием работоспособности парка машин.

Nissan Qashqai

Рынок каршеринга стремительно развивается и является одним из самых перспективных направлений автомобильного бизнеса. За первые 6 месяцев 2019 года только в Москве было совершено более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга. Есть все основания полагать, что этот рост продолжится, в том числе и благодаря поддержке властей. Расширение автопарка является важным условием роста компаний, которые работают в этой сфере.

Nissan Qashqai

Обновленный Nissan Qashqai доступен в России с апреля 2019 года. Стильный городской кроссовер оснащен современными опциями комфорта и безопасности, спортивным рулем D-образной формы, с обновлением он стал более маневренным и тихим. Все изменения в модели были сделаны на основе отзывов владельцев и адаптированы для российских дорожных и климатических условий. Nissan Qashqai является самой популярной моделью бренда в России, всего с момента старта продаж обновленной модели было реализовано уже более 7000 кроссоверов

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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