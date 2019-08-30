Более 170 Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга Делимобиль

Лизинг привлекателен для каршеринговых компаний, в том числе, благодаря сервисной составляющей. Лизинговая компания «Европлан» берет на себя обслуживание автомобиля: от государственной регистрации авто и оформления страховки, до оплаты штрафов ГИБДД. Это особенно удобно для каршеринга, поскольку позволяет сосредоточиться на бизнесе и не тратить время на решение задач, связанных с подержанием работоспособности парка машин.
Рынок каршеринга стремительно развивается и является одним из самых перспективных направлений автомобильного бизнеса. За первые 6 месяцев 2019 года только в Москве было совершено более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга. Есть все основания полагать, что этот рост продолжится, в том числе и благодаря поддержке властей. Расширение автопарка является важным условием роста компаний, которые работают в этой сфере.
Обновленный Nissan Qashqai доступен в России с апреля 2019 года. Стильный городской кроссовер оснащен современными опциями комфорта и безопасности, спортивным рулем D-образной формы, с обновлением он стал более маневренным и тихим. Все изменения в модели были сделаны на основе отзывов владельцев и адаптированы для российских дорожных и климатических условий. Nissan Qashqai является самой популярной моделью бренда в России, всего с момента старта продаж обновленной модели было реализовано уже более 7000 кроссоверов
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