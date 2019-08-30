Более 170 Nissan Qashqai пополнили парк каршеринга Делимобиль

Этим летом одна из крупнейших каршеринговых компаний «Делимобиль» пополнила свой парк обновленными Nissan Qashqai. Более 170 стильных городских кроссоверов Nissan доступны для клиентов в Москве. Партнером сделки выступила лизинговая компания «Европлан» – официальный оператор программы Nissan Leasing.

Лизинг привлекателен для каршеринговых компаний, в том числе, благодаря сервисной составляющей. Лизинговая компания «Европлан» берет на себя обслуживание автомобиля: от государственной регистрации авто и оформления страховки, до оплаты штрафов ГИБДД. Это особенно удобно для каршеринга, поскольку позволяет сосредоточиться на бизнесе и не тратить время на решение задач, связанных с подержанием работоспособности парка машин.

Рынок каршеринга стремительно развивается и является одним из самых перспективных направлений автомобильного бизнеса. За первые 6 месяцев 2019 года только в Москве было совершено более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга. Есть все основания полагать, что этот рост продолжится, в том числе и благодаря поддержке властей. Расширение автопарка является важным условием роста компаний, которые работают в этой сфере.

Обновленный Nissan Qashqai доступен в России с апреля 2019 года. Стильный городской кроссовер оснащен современными опциями комфорта и безопасности, спортивным рулем D-образной формы, с обновлением он стал более маневренным и тихим. Все изменения в модели были сделаны на основе отзывов владельцев и адаптированы для российских дорожных и климатических условий. Nissan Qashqai является самой популярной моделью бренда в России, всего с момента старта продаж обновленной модели было реализовано уже более 7000 кроссоверов