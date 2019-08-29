Новая топовая модификация Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid – самая мощная в истории марки

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid является самым мощным и быстрым Cayenne в истории.

Мощность 500 кВт (680 л.с.) и максимальный крутящий момент 900 Нм позволяют ему ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды и достигать максимальной скорости 295 км/ч.

Целый ряд инновационных систем шасси обеспечивает ему идеальное сочетание качеств: управляемость спорткара, комфорт в поездках на дальние расстояния и впечатляющие способности на бездорожье.

Новая топовая модификация продемонстрировала фирменные динамические характеристики Porsche на самых разных видах дорожного покрытия в рамках неофициальных заездов на трассе Готланд-ринг в Швеции. Этот гоночный трек, расположенный на одноименном острове в Балтийском море, пока заасфальтирован лишь частично: одна из секций протяженностью 3,2 км уже используется, в то время как строительство еще одной секции длиной 4,2 км должно завершиться лишь в конце 2021 года, а в настоящий момент она имеет лишь гравийное покрытие. Заезды по асфальтовой и гравийной секциям вошли в новый видеоролик. Немецкий гоночный пилот и телеведущий Тим Шрик проехал круг за 3 минуты и 51 секунду, зафиксировав это время вручную.

«Получившийся ралли-кросс на мощном гибридном автомобиле SUV оставил незабываемое впечатление, – отметил тест-пилот Шрик. – Мое время круга не стоит воспринимать слишком серьезно. Нам не с чем его сравнивать, к тому же автомобиль, в котором я ехал, был оснащен дорожными и не новыми шинами. Однако то, как Cayenne Turbo S E-Hybrid показал себя на Готланд-ринге, подчеркивает его впечатляющую динамику и универсальность. Благодаря точной управляемости как на асфальте, так и на гравии, а также идеальному взаимодействию всех систем шасси, можно вести автомобиль практически играючи на грани возможного, при этом постоянно сохраняя контроль безопасности».

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid уже в базовой комплектации оснащается целым рядом систем шасси для улучшения динамики. Они одновременно повышают уровень безопасности и комфорт в движении. Единственной опцией для топовой модификации за дополнительную плату является система управления задними колесами.

Cayenne Turbo S E-Hybrid оснащается следующими системами шасси:

Porsche Traction Management (PTM) с электронно-управляемым многодисковым сцеплением: активная система полного привода, перераспределяющая крутящий момент между передней и задней осями. Для повышения устойчивости во время динамичного вождения тяга на передних колесах в поворотах ограничивается, гарантируя оптимальное сцепление шин с дорогой. На бездорожье система использует бесступенчатое перераспределение крутящего момента между осями, чтобы обеспечить максимальную разгонную динамику.

Трехкамерная пневмоподвеска: пневмоподвеска автомобиля оснащается тремя камерами на каждую амортизационную стойку и может изменять коэффициент жесткости. Для максимального комфорта коэффициент жесткости устанавливается на минимальное значение. При интенсивных продольных или поперечных кренах подвеска мгновенно увеличивает жесткость для оптимальной стабилизации кузова. Помимо стандартной высоты кузова система также обеспечивает пять дополнительных уровней подвески. Все они, за исключением погрузочного уровня, активируются автоматически в зависимости от дорожной ситуации и выбранного режима движения.

Разумеется, водитель может сам в любой момент выбрать самостоятельно высоту положения автомобиля при помощи PCM. Единственным исключением при этом является режим Low, активирующийся автоматически на скорости от 210 км/ч и обеспечивающий более высокую устойчивость при высокоскоростном движении. Дорожный просвет Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid при движении может изменяться в диапазоне от 245 до 162 мм.

Porsche Active Suspension Management (PASM): электронная система регулировки амортизаторов непрерывно осуществляет активный контроль демпфирующего усилия на каждом колесе в соответствии с дорожным покрытием и стилем вождения. Датчики отслеживают перемещения кузова автомобиля во время интенсивных ускорений, торможений, динамичных поворотов или при движении по неровным дорожным покрытиям. Блок управления системы Porsche 4D-Chassis Control использует эти данные для оценки текущего состояния автомобиля и регулирует жесткость амортизаторов в соответствии с выбранным режимом движения.

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC): электромеханическая система подавления кренов кузова с технологией 48-вольт за считанные миллисекунды изменяет жесткость стабилизаторов на передней и задней осях, активно подавляя крены автомобиля. Данная система способна полностью устранять любые крены кузова Cayenne с двумя пассажирами при поперечных ускорениях до 0,8 g. Стабилизаторы поперечной устойчивости конструктивно состоят из двух элементов, соединенных друг с другом поворотным двигателем. Этот двигатель вращает обе части стабилизатора в противоположных направлениях в соответствии с текущим углом крена кузова, не позволяя автомобилю наклоняться.

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus): PTV Plus сочетает в себе электронно-управляемый задний дифференциал с регулируемой степенью блокировки, а также функцию контролируемого притормаживания внутреннего заднего колеса в поворотах. Во время особо динамичного вождения система повышает точность и предсказуемость рулевого управления, а также устойчивость автомобиля.

Система проявляет свою эффективность уже в момент входа в поворот, целенаправленно притормаживая заднее внутреннее колесо в момент поворота руля. Возникающая при этом разница в крутящем моменте на различных колесах «доворачивает» автомобиль в сторону поворота. В результате чувствительность рулевого управления и маневренность автомобиля значительно повышаются. Кроме того, PTV Plus существенно улучшает тягу при ускорениях на выходе из поворотов за счет контролируемой блокировки дифференциала.

Porsche 4D-Chassis Control: центральная система управления, выполняющая роль связующего звена между всеми системами шасси. Она анализирует данные по всем трем измерениям, включая продольное, поперечное и вертикальное ускорение автомобиля. После этого она осуществляет расчет данных об оптимальных условиях движения и передает их во все задействованные системы. Подобная передача информации в режиме реального времени представляет собой четвертое измерение. Porsche 4D-Chassis Control позволяет системам шасси с упреждением адаптироваться к любым дорожным условиям.

Керамические тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB): перфорированные тормозные диски PCCB с внутренней вентиляцией (диаметром 440 мм с 10-поршневыми алюминиевыми моноблочными суппортами спереди и 410 мм с 4-поршневыми алюминиевыми моноблочными суппортами сзади) гарантируют оптимальную эффективность торможения и, как следствие, сокращение тормозного пути. Керамические тормозные диски обладают почти на 50% более низкой массой, чем сопоставимые чугунные диски, что обеспечивает дополнительное повышение динамических характеристик Cayenne.

Система управления задними колесами (опционально): задние колеса поворачиваются в противоположном направлении с передними на скорости до 80 км/ч. Это не только значительно улучшает управляемость автомобиля и повышает точность рулевого управления, но и облегчает маневрирование. На более высоких скоростях передние и задние колеса поворачиваются в одном направлении, улучшая курсовую устойчивость – например, при скоростных перестроениях на автомагистралях. Максимальный угол отклонения задних колес – три градуса.

Благодаря этой системе новый Cayenne мгновенно реагирует на поворот руля и значительно раньше развивает на задней оси поперечное ускорение. Система управления задними колесами также значительно повышает комфорт и безопасность при повседневном вождении, сокращая диаметр разворота с 12,1 до 11,5 м.