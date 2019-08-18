День Ford Trucks в Челябинске и Тольятти

В Челябинске, в отеле Smolinopark прошел очередной «День Ford Trucks», в рамках которого клиентов из уральского региона познакомили с новым тягачом Ford Trucks F-MAX, а также представили сервисный центр «АТБ-Транс», который выполняет дилерские функции в Челябинской области.

В рамках официальной части состоялась презентация, которую провели директор Turbotrucks Серж Ван Хюлле и директор по продажам Ford Trucks в России Алексей Самохин. После презентации гостей события ожидал фуршет. У всех гостей была возможность осмотреть новый Ford Trucks F-MAX – обладатель титула «Лучший грузовик года». Специалисты Ford Trucks отвечали на все вопросы, интересующие гостей.

Директор Ford Trucks, Серж Ван Хюлле прокомментировал: «Мы очень рады, что можем добавить еще одну точку на карте России. Челябинск является важнейшим городом в автотранспортной системе России, поэтому наличие такого партнера как «АТБ Транс» в этом регионе позволяет владельцам грузовых автомобилей Ford Trucks чувствовать себя уверенно».

8 августа мероприятие «День Ford Trucks» состоялось в Тольятти. В Самарской области бренд представляет компания «ТракСпецСервис», на территории дилерского центра которой и состоялась презентаций. Гостей ожидала развлекательная программа с живой музыкой, турнирами по настольному футболу и дартсу. Алексей Самохин провел презентацию тягача F-MAX гостям мероприятия.

«Наша компания намерена продавать еще больше автомобилей Ford Trucks на российском рынке в том числе и клиентам из Самарской области. Благодаря наличию в Тольятти официального сервисного центра Ford Trucks – «ТракСпецСервис», в регионе теперь можно получить качественный сервис и приобрести оригинальные запасные части», – прокомментировал директор по продажам Ford Trucks в России, Алексей Самохин.

До конца 2019 года мероприятия «День Ford Trucks» пройдут еще в нескольких городах присутствия Ford Trucks в России.