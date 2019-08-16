Infiniti объявляет название нового спортивного внедорожного купе

Компания также выпустила изображение нового Infiniti QX55, созданного кистью, и показывающее линию крыши, вдохновленную дизайном культового кроссовера FX первого поколения.

«Infiniti QX55 — это потрясающее новое внедорожное купе, рожденное в самом сердце одного из самых быстрорастущих сегментов отрасли в мире», – заявил заместитель председателя правления Infiniti Motor Company Майк Коллеран. «Клиенты по достоинству оценят отличительный дизайн нового спортивного кроссовера QX55, который имеет спортивную крышу, как у традиционных купе. Мы знаем, что клиенты и розничные продавцы с нетерпением ждут выхода QX55, который будет доступен в уже следующем году».