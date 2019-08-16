Infiniti объявляет название нового спортивного внедорожного купе

Infiniti объявляет название нового спортивного внедорожного купе
Август 16 16:55 2019

Infiniti объявляет, что скоро в ее линейку роскошных автомобилей войдет новое спортивное внедорожное купе класса люкс. Новое дополнение будет носить имя QX55.

Компания также выпустила изображение нового Infiniti QX55, созданного кистью, и показывающее линию крыши, вдохновленную дизайном культового кроссовера FX первого поколения.

«Infiniti QX55 — это потрясающее новое внедорожное купе, рожденное в самом сердце одного из самых быстрорастущих сегментов отрасли в мире», – заявил заместитель председателя правления Infiniti Motor Company Майк Коллеран. «Клиенты по достоинству оценят отличительный дизайн нового спортивного кроссовера QX55, который имеет спортивную крышу, как у традиционных купе. Мы знаем, что клиенты и розничные продавцы с нетерпением ждут выхода QX55, который будет доступен в уже следующем году».

Infiniti QX55 будет представлен в дилерских центрах Infiniti летом 2020 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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