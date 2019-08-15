Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Третий ряд – не брак

Создатели нового Mercedes-Benz GLS сравнивали новинку с предшественником, старательно игнорируя прямого конкурента BMW X7, который хоть и появился совсем недавно, но уже успел дать бой уходящему на покой внедорожнику второго поколения.

Новый GLS подоспел как раз вовремя, чтобы отомстить за родственника. Осталось выяснить кто кого на этот раз.

Снисходительность Штутгардцев понять можно. Первый Mercedes-Benz GLS появился в далеком 2006 году и фактически сформировал класс премиальных трехрядных кроссоверов. В США он находит около 30 тысяч покупателей в год, а в России в лучшие годы его выбирали 6 тысяч покупателей. Ну и наконец, совсем скоро он пропишется в Подмосковье, где будет производиться на заводе Daimler.

BMX X7 был представлен раньше, поэтому невольно старался перещеголять предыдущее поколение GLS. По длине и колесной базе ему это удалось, но в люксовом сегменте принято мериться не только размерами, а в первую очередь комфортом. X7 уже в «базе» имеет пневмо-подвеску, а за доплату доступны задние подруливающие задние колеса и активные стабилизаторы, виртуальные приборы, 5-зонныйклимат-контроль и много электронных помощников.

Другой точкой отсчета для нового GLS, является его младший брат GLE, с которым он делит не только общую платформу, но и половину салона, дизайн передней части экстерьера за исключением, пожалуй, бамперов, а главное — инновационную подвеску E-Active Body Control, которой нет у баварского конкурента.

Получается, что заочно мы знаем о новом GLS практически все. Чем тогда он может нас удивить. Разве что стремлением стать «S-классом в классе внедорожников». Хотя где-то я нечто подобное уже слышал…

X7 тоже нарекла себя «семеркой среди SUV». Ездовые впечатления о новом X7 еще свежи, а значит самое время выяснить кто сильнее.

В список стандартного оснащения Mercedes-Benz GLS вошли матричные фары Multibeam, каждая из которых состоит из 112 светодиодов, двухзонный климат-контроль, медиасистема MBUX, подогрев всех семи сидений, камера заднего вида и 21-дюймовые диски.

За доплату доступна развлекательная система для пассажиров второго ряда (два экрана диагональю 11,6 дюйма с выходом в интернет), семидюймовый планшет в центральном подлокотнике второго ряда для управления всеми сервисными функциями, а также пятизонный климат-контроль, который до сих пор был только у X7.

Правда, пассажиры третьего ряда в Мерседесе по удивительной причине лишены привилегии управлять своим климатом.

В основу GLS легла модульная платформа MHA (Mercedes High Architecture), на которой также базируется GLE. Передняя часть у кроссоверов общая, а салоны практически идентичные. В салоне традиционные и качестве материалы отделки удачно сочетаются с хай-тек мониторами и виртуальными приборными панелями. И если вы, считаете такую смелость ударом по традиционным ценностями с автомобильной моде, то подобный переход потребует привыкания.

Когда я впервые познакомился с Mercedes-Benz GLE, то новый интерьер вызывал вопросы, но сейчас, спустя полгода, салон нового GLE показался мне практически идеальным. Чего стоят только эталонный по дизайну виртуальные приборы и весь интерфейс системы MBUX в целом, особенно если его сравнивать со спорными по дизайну и безальтернативными приборами X5/X7.

К плюсам системы можно отнести функцию «дополненной реальности» для навигационной системы, которая рисует стрелки указателей поворота прямо поверх изображения с видеокамеры. На сложной развязке не промахнешься! Кстати, начиная с GLS подобная функция будет доступна и в России.

Новый Mercedes-Benz GLS стал длиннее на 77 мм (5207 мм), шире на 22 мм (1956 мм), а колесная база выросла на 60 мм (до 3135 мм). Таким образом он обошел BMW X7 по длине (5151 мм) и колесной базе (3105 мм).

Все для удобства пассажиров. В частности, максимальное расстояние между первым и вторым рядом увеличено на 87 мм, что очень заметно. Второй ряд может быть выполнен в виде трехместного дивана или пары раздельных кресел. Тонкие подлокотники не балуют люксовым комфортом, зато регулируются винтовыми шайбами снизу. Фирменная система управления регулировками сидений на зверях, позволяет настроить сиденье под себя, включая высоту подголовника.

Полноразмерный диван второго ряда дарит даже больше комфорта. Полноценный центральный подлокотник имеет отдельный встроенный планшет на андройде, на котором в буквальном смысле запускается приложение MBUX, которое помогает взаимодействовать с системами автомобиля. Его можно вынуть и использовать, как обычный гаджет. Можно заказать и два отдельных мониторы, установленных на передних сидения. Все, как в S-классе.

Кстати, в отличие от X7, между задними сиденьями Mercedes-Benz GLS, возможно пробраться на третий ряд, который тоже заметно просторнее. Производитель заявляет, что сзади может поместиться человек ростом до 1.94 м. Я хоть и немного ниже (1.84 м), но решил проверить. При попытке закрыть за собой кресло второго ряда, Mercedes заботливо не опускает спинку сиденья второго ряда до конца, чтобы не придавить ноги тем, кто сидит сзади.

Запаса места в ногах пассажиров второго ряда так много, что им вполне можно поделиться в обитателями галерки так, чтобы никому не было обидно. По простору салона новый GLS смотрится заметно выигрышнее, претендует на лидерство в классе и получает «зачет» по «S-классовости».

Что касается внешности, то GLS стал менее агрессивным, что многим на первый взгляд может показаться шагом назад. Не скрою, по первым опубликованным фотографиям GLS мне показался бесполым. Подобный «унисекс» объясняется тем, что на основном рынке США за рулем это машины с высокой вероятностью окажется женщина.

С другой стороны на все мои упреки, мерседесовские менеджеры ходили с козыря: «Не хватает агрессии? Тогда возьми версию в AMG-обвесе». И действительно. В России большинство покупателей выбирают именно такие машины.

Штат Юта, где проходило знакомство с новым GLS, подарил возможность оценить машину в разных условиях. Название «Юта» происходит от названия народа Юта и означает «люди гор». Однако, это не значит, что на маршруте были только горы.

Нам удалось проехаться и по шоссе, и по горным серпантинам, и по труднопроходимым участкам. Несмотря на то, что вид за окном менялся регулярно, все эти места были удивительно красивыми. Даже низкорослые березки напомнили о далекой Родине.

Для теста были доступных все модификации, включая те, что в России не появятся. Знакомство началось с версии Mercedes-Benz GLS 450. Рядный шестицилиндровый двигатель выдает 367 л.с. И 500 Нм крутящего момента, а еще 250 Нм крутящего момента и 16 кВт / 22 л.с. доступны через EQ Boost в течение коротких периодов времени.

Скорее всего он будет популярен во всех «не дизельных» странах, включая США. Россия в этом плане приятное исключение — у нас есть выбор.

Оба двигателя хороши. Запуск бензинового двигателя можно и не услышать, благодаря стартер-генератору, который делает этот процесс почти мгновенным. При всей моей любви к дизелям, не могу сказать, что 400d смотрелся как-то особенно выигрышно. В салоне тихо, но типичного дизельного подхвата на низких оборотах не наблюдается. В этом плане 450ый смотрится не хуже.

Разница, пожалуй, проявится только в расходе топлива. В отличие от конкурентов в России GLS не будут зажиматься под налоговые 249 л.с., поэтому выбор типа двигателя целиком и полностью за покупателем.

Недоступный пока в России Mercedes-Benz GLS 580 с V8, который выдает 489 л.с. и 700 Нм в паре с стартер-генератором получает еще 22 дополнительные силы и 250 Нм. Такая машина разгоняется до «сотни» всего за 5.3 секунды. Впрочем, расстраиваться не стоит. Доступная на нашем рынке дизельная версия GLS 400d выдает 330 л.с. и те же самые внушительные 700 Нм, а разгон до 100 км/ч хоть и немного уступает, то тоже впечатляет — 6.3 сек.

В отличие от GLE, старший брат имеет пневматическая подвеска Airmatic уже в базе, но в отличие от конкурентов Мерседес предлагает и гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, которая состоит из гидроаккумуляторов, установленных на каждой стойке, и мощных сервоприводов, которые постоянно регулируют степень сжатия и отбоя.

Мы с ней уже знакомились во время теста Mercedes-Benz GLE в Техасе, но тогда в силу достаточно скучной дорожной обстановки, мне ее распробовать не удалось. На ее фоне и обычная пневматическая подвеска казалась ничем не хуже. Возможно, сыграл эффект недоступности. Такую подвеску в России везти не собирались. Однако, горные серпантины Юты и участки с пересеченной выявили ее преимущества.

Напомню, что эта подвеска не имеет стабилизаторов поперечной устойчивости в традиционном смысле, поэтому ее можно считать по-настоящему независимой. Имитировать стабилизаторы помогает электроника. Подобный алгоритм иногда помогает обманывать законы физики. В частности система Curve Control противодействует кренам в поворотах, наклоняя кузов не наружу, а внутрь виража, как это инстинктивно делает водитель. Ощущение необычное, но особе странно это выглядит, когда автомобиль с такой подвеской едет впереди. Возникает ощущение, что «матрица» сломалась.

Еще одной особенностью подвески является система Road Surface Scan, которая сканирует поверхность на расстоянии 15 метров, а подвеска адаптируется, компенсируя все неровности заранее. Это особенно заметно на бездорожье, где нам и довелось оказаться.

Для теста внедорожных способностей GLS был выбран полигон для квадроциклов. Внедорожнику длиной более 5.2 метров на узкий тропах было несколько тесновато, но управление им давалось на удивление легко. Под колесами рассыпчатый грун в перемешку с острыми камнями. Именно здесь проявились все способности подвески E-ABC, которая умело исправляла все недостатки ландшафта.

Удивительно было проезжать яму, не ощущая ее вовсе. Про поперечную раскачку и говорить нечего — обычно на тяжелом бездорожье водитель и пассажир то и дело качаются из стороны в сторону, но не в этом случае.

Подвеска эта, хоть и способна иногда обманывать законы физики, все же не всесильна. Наши коллеги из одной из ближневосточных стран так увлеклись, что колеса все-таки пробили. Несомненно все эти электронные системы позволяют водителю многое, но отрываться от реальности надо с умом.

Кстати, мерседесовские инженеры показали нам бета-версию специального приложения, которое доступно в мультимедиа системе и пока работает в тестовом режиме. Оно позволяют оценивать умение водителя двигаться по бездорожью и начисляет или списывает баллы в зависимости от результата. В частности GLS не приветствуют быструю езды, редкие перепады скорости, экстренные торможения, но учитывает угол наклона автомобиля во всех измерениях, анализирует данные с системы стабилизации и многое другое.

Со слов инженера в приложении можно набрать максимум 100 очков или минимум — 100. Правим нам заранее никто не сообщил, поэтому приходилось учиться по ходу пьесы. В итоге мы с коллегой набрали на двоих 80 баллов.

Предполагаю, что многие возмутятся такому подробному рассказу о подвеске E-Active Body Control, которая до сих пор в России доступна не была (в частности на GLE), но времена меняются. Несмотря на то, что на российском заводе машины с такой подвеской производить не будут, специально для ценителей будут доступны машины в комплектации First Class, которые будут импортироваться из США с завода в городе Таскалуса, штат Алабама, где производился самый первый ML, а потом и GL. Так что, как говорится, если очень хочется, то можно.

После бездорожья самое время заехать на мойку и для таких случаев у GLS есть функция Carwash, при активации которой боковые зеркала складываются, окна и люк закрываются, выключаются датчики дождя и парктроники, а климатическая система переходит в режим рециркуляции.

Новый GLS доберется до России ближе к концу года, а активные продажу начнутся в начале следующего. В качестве силовых установок будут доступы только два 3-литровых мотора: 330-сильный дизельный GLS 400d и 367-сильный бензиновый Mercedes-Benz GLS 450. Все версии агрегатируются с автоматической коробкой передач 9G-TRONIC.

Каждая модификация выйдет в продажу в трех комплектациях: дизельный GLS предложат в версиях Premium (от 6,9 млн руб.), Luxury (от 7,9 млн руб.) и First Class (от 8,8 млн руб.), а бензиновый — Premium Plus (от 7,1 млн руб.), Sport (от 7,6 млн руб.) и First Class (от 8,8 млн руб.). Выпуск автомобиля во всех вариантах, кроме First Class, наладят в России. За BMW X7 в России просят минимум 5 млн 930 тысяч рублей за версию с «налоговым» дизелем, который развивает 249 л.с., а за 340-сильную бензиновую версию просят минимум 6 млн 100 тысяч.

Конкуренция несомненно идет на пользу и потребителям и производителям. С появлением баварского конкурента Mercedes-Benz GLS придется еще сильнее стараться, чтобы защитить титул. Пока ему это удалось. Ждем скорого появления суперэксклюзивной версии GLS Maybach, для которой предыдущее поколение было недостаточно премиальным, а новое – в самый раз.