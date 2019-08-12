Новый китайский внедорожник-рекордсмен Hongqi HS7 на базе Toyota Crown

Новый китайский внедорожник-рекордсмен Hongqi HS7 на базе Toyota Crown
Август 12 09:05 2019

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

CAR RU поделился информацией о новом люксовом внедорожнике Hongqi HS7. Модель создана на базе четырехдверного Toyota Crown предыдущего поколения.Hongqi HS7

Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля. За неполный месяц дилеры марки передали клиентам более 2,5 тысячи таких автомобилей, а количество заказов на кросс перевалило за 5 тысяч. Концерн FAW отчитался по итогам продаж: новинка опередила по объёмам реализации главных конкурентов – BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.Hongqi HS7

“Детище” FAW по уровню оснащенности и безопасности не уступает “немцам”, а в топовых модификациях и вовсе превосходит их. Ведь под маркой Hongqi в КНР до последнего времени были представлены машины, предназначенные для чиновников высшего ранга. Фактически этот бренд является “аналогом” российского Aurus, но в Поднебесной. Однако в начале 2019-го года производитель принял решение сделать модель массовой.Hongqi HS7

Габариты Hongqi HS7: длина – 5 095 мм, ширина – 1 989 мм, высота – 1 778 мм, расстояние между осями – 2 970 мм. Под капотом роскошного внедорожника – 3-литровая V-образная “шестерка” CA6GV30TD, обеспечивающая отдачу в 338 л.с. (445 Нм). Двигатель сочетается с восьмиступенчатым “автоматом” от Aisin. Начиная с базовой версии, авто оснащается системой полного привода.Hongqi HS7

В арсенале Hongqi HS7 значатся: интеллектуальный комплекс систем безопасности, который включает адаптивный круиз-контроль с режимом езды по пробкам, камеры видеообзора на 360 градусов, систему предотвращения фронтальных и боковых столкновений, а также опцию автоматического торможения при передвижении задним ходом.Hongqi HS7 панель

В Китае стоимость на люксовый внедорожник стартует с отметки 269 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 497 000 рублей по текущему курсу.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Dmitry Matveev
    Август 12, 10:10 #1 Dmitry Matveev

    Лютый замес 🙂

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