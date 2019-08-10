Соревнования «Арена Героев» начнутся в Санкт-Петербурге при поддержке Toyota

«Арена Героев» стартует в Санкт-Петербурге при поддержке Toyota

Toyota станет партнером «Арены героев» — испытаний на прочность, которые раньше показывали только в телевизионных шоу. Жители и гости Санкт-Петербурга получат возможность первыми испытать свои силы в сложнейшем соревновании, которое запускается в пятницу, 16 августа.

Что такое «Арена Героев»?

«Арена Героев» — это соревнования, в которых участники преодолевают препятствия 80-го уровня сложности. Например, проходят на руках над пропастью, балансируют на брусьях, кольцах, взбираются по канатам, прыгают и выполняют кульбиты, чтобы не упасть в воду и добраться до финала. Этот вид спорта уже покорил весь мир от Токио до Нью-Йорка — теперь он и в России.

В российской «Арене Героев» — 12 жестких испытаний. Среди них пролет над водой на канате, прохождение на руках по двигающимся лестницам, пересечение моста в виде бревна с вращающимися кубами, забег на вогнутую рампу и подтягивание на ней. Это самая сложная трасса в Европе.

Уровень подготовки не имеет значения: технологичную трассу легко настроить на любой уровень сложности. В этом году в «Арене Героев» 4 формата гонки: тренировка, фановый забег, а еще индивидуальный и командный чемпионаты.

На тренировке можно попробовать 5 препятствий — дается 2 часа и неограниченное количество попыток.

Фановый забег— это все 12 препятствий и 6 минут на прохождение.

Чемпионат – участникам нужно преодолеть дистанцию на время индивидуально или в составе команды из трех человек.

На старте «Арены Героев» будет расположена специальная интерактивная зона с автомобилями Toyota RAV и Toyota Corolla. Выполняя различные задания, гости мероприятия смогут оценить комфорт и вместительный багажник RAV4 и современный интерьер и технологичное оснащение Toyota Corolla. Также на мероприятии будет возможность записаться на тест-драйв в дилерский центр.

Вторая «Арена Героев» при поддержке Toyota пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 18 августа. Завершающее мероприятие с 31 августа по 1 сентября состоится в Москве. По предварительным прогнозам, мероприятия планируют посетить более 30 тысяч зрителей и участников со всей страны.

Стать участником забега может любой желающий от 18 лет и с любым уровнем подготовки. Подробная информация доступна на официальном сайте.