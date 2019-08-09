Электромобиль Volkswagen ID.R развил рекордную скорость, затратив минимум энергии

Volkswagen ID.R на «Северной петле» – рекорд в цифрах

Volkswagen ID.R преодолел «Северную петлю», затратив минимум энергии

Электромобиль проехал трассу всего за 6 минут 5.336 секунды при затратах энергии 24.7 кВт/ч

Два месяца назад марка Volkswagen преодолела очередной этап на пути развития электрической мобильности, установив рекорд среди электромобилей на легендарной «Северной петле» и затратив при этом минимум энергии. Полностью электрический Volkswagen ID.R преодолел трассу протяженностью 20.8 км всего за 6 минут 5.336 секунды при средней скорости 204.96 км/ч и затратах энергии всего 24.7 кВт·ч.

Таким образом, болид марки оказался быстрее спортивного автомобиля класса GT3, израсходовав всего четверть энергии на одном круге. Модель ID.R является предвестником и прототипом электромобилей ID., которые марка Volkswagen планирует выпускать с 2020 года. Технологии, успешно опробованные на ID.R во время рекорда, внедрят в серийное производство.

Рекордный круг на «Северной петле»

Volkswagen ID.R оказался самым быстрым среди электромобилей на «Северной петле». Во время рекордных заездов технология полностью электрического привода была протестирована на пределе возможностей.

Преодолевая на ID.R гоночный круг протяженностью 20.8 км, Дюма испытывал в поворотах центробежные усилия, которые примерно в три с половиной раза превышали его вес. Измерительные приборы на борту электромобиля Volkswagen с электродвигателями мощностью 680 л.с. регистрировали значения до 3.49 g.

«Я заметил два основных различия между электромобилем ID.R и спортивным автомобилем: значительно более высокие скорости в поворотах и сокращенный тормозной путь», – отметил Ромен Дюма.

Однако высокие скорости в поворотах и интенсивное торможение вызывают серьезные перегрузки. Во время рекордного заезда датчики, установленные на кузове ID.R, постоянно регистрировали усилия 3 g. Максимальное значение – 3.49 g – пришлось на прохождение левого и правого поворотов на участке Kallenhard. Самое интенсивное замедление наблюдалось при торможении перед поворотом Aremberg, когда тормозные диски, армированные углеволокном, обеспечили отрицательное ускорение 2.7 g.

Максимальную скорость электромобиль ID.R развил на участке Fuchsrohre, расположенном в конце затяжного спуска. Радары зарегистрировали скорость 273 км/ч. Дюма проехал знаменитый поворот Caracciola-Karussell со скоростью 83 км/ч, которая оказалась минимальной за весь рекордный заезд. Средняя скорость за круг

составила 204.96 км/ч.

Система DRS срабатывала более 20 раз

Для того, чтобы максимально эффективно использовать энергию, накопленную в литий-ионных аккумуляторных батареях электромобиля ID.R, Дюма мог активировать систему снижения лобового сопротивления (DRS), подобную той, которая используется в болидах «Формулы-1».

«Нажатием кнопки я мог изменить положение активного элемента заднего антикрыла для значительного снижения лобового сопротивления», – отметил Ромен Дюма.

Более чем двухметровое заднее антикрыло генерировало максимальную прижимную силу, а система DRS снижала лобовое сопротивление модели 23 раза за круг. Так происходило при разгоне и на прямых отрезках. Благодаря этому два электродвигателя могли максимально экономично расходовать энергию аккумуляторных

батарей.

На рекордном круге система DRS находилась в активированном состоянии 88.82 секунды, или 24.3% от времени движения. Дольше всего система DRS работала на трехкилометровой прямой Döttinger Höhe в конце гоночного круга. Высокая скорость на последнем участке трассы стала возможной благодаря стратегии рекуперации энергии, разработанной специалистами автоспортивного подразделения Volkswagen Motorsport эксклюзивно для «Северной петли». За счет этого модель ID.R рекуперировала 9.2% энергии, необходимой для преодоления гоночного круга.

Это значение изменялось по ходу круга и зависело от профиля трассы. Максимальное число пришлось на участок непосредственно перед прямой Döttinger Höhe. К началу прямой электромобиль ID.R рекуперировал 9.87% энергии, потребленной на тот момент

Глицерин – источник основной энергии

Специалисты автоспортивного подразделения Volkswagen обратились к инновационному методу: энергию для всех рекордных заездов электромобиль ID.R получал от генератора, внешне идентичного традиционному. Но его силовой агрегат работает не на дизельном топливе, а на глицерине. С химической точки зрения эта жидкость представляет собой сахарный спирт и является побочным продуктом, например при производстве биодизельного топлива. Она сгорает практически без каких-либо вредных выбросов или остатков.