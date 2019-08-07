Калле Рованпера за рулем Škoda Fabia R5 evo одержал победу в зачете WRC 2 Pro

Калле Рованпера и его штурман Йонне Халттунен одержали победу в четвертой гонке подряд на чемпионате мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship в зачете WRC 2 Pro

На ралли Финляндии экипаж заводской команды ŠKODA Motosport Калле Рованпера и Йонне Халттунен (Финляндия) за рулем ŠKODA FABIA R5 evo лидировал на протяжении всей гонки и одержал свою четвертую победу подряд на чемпионате мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship. Новая ŠKODA FABIA R5 evo остается непобежденной с момента получения омологации в апреле, а команда ŠKODA Motorsport вырвалась на первое место в зачете производителей WRC 2 Pro. Кроме того, на гонке отличился российский экипаж Николай Грязин/Ярослав Федоров, который занял первое место в зачете WRC 2 за рулем модели-предшественницы ŠKODA FABIA R5, тем самым подтвердив, что оба поколения автомобиля остаются самыми быстрыми в классе R5.

Финальный день ралли Финляндии – девятого этапа чемпионата мира FIA WRC 2019 – состоял из четырех спецучастков. Самый знаменитый из них – Руухимаки (Ruuhimäki), известный своими трамплинами, привлек столько болельщиков, что парковка для автомобилей и автодомов была полностью заполнена еще в ночь накануне гонки. На глазах тысяч финских фанатов Калле Рованпера и Йонне Халттунен продемонстрировали безупречную технику езды за рулем ŠKODA FABIA R5 evo. Никто не сомневался, что финский экипаж одержит победу на домашней гонке.

«Это было невероятно! После того, как в пятницу мы изменили некоторые настройки автомобиля, все работало идеально, и я получил настоящее удовольствие от вождения! Я выжимал максимум на скоростных участках и немного осторожничал в местах с плохим дорожным покрытием. Мы могли быть еще быстрее, но я решил не рисковать без необходимости. Одно могу сказать точно: водить ŠKODA FABIA R5 evo по дорогам Финляндии – это и есть настоящее ралли!» – отмечает Калле Рованпера, стоя на подиуме с Йонне Халттуненом в своем родном городе Йювяскюля. Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport, также остался доволен выступлением финского экипажа: «Калле и Йонне впечатлили меня своей выдержкой. Они оправдали все ожидания и продемонстрировали своим фанатам невероятное мастерство. Имея богатый опыт в ралли, мы знаем, как трудно финским экипажам побеждать у себя на родине».

В категории WRC 2 для частных команд лидерство также осталось за ŠKODA. По началу первое место удерживал французский экипаж в составе Пьера-Луи Лубе и Винсента Ландэ. Они впервые выступали на новой ŠKODA FABIA R5 evo и шли с существенным отрывом, однако вылет с трассы в субботу обошелся команде большой потерей времени. В результате вперед вырвался российский экипаж – победу в классе WRC 2 одержали Николай Грязин и Ярослав Федоров на ŠKODA FABIA R5 предыдущего поколения.

Результаты ралли Финляндии (зачет WRC 2 Pro/WRC 2)

1. Рованпера/Халттунен (Финляндия/Финляндия), ŠKODA FABIA R5 evo, 2:38:34,4 часа

2. Грязин/Федоров (Россия/Россия), ŠKODA FABIA R5, +2:34,6 минуты

3. Халттунен/Лукка (Финляндия/Финляндия), Hyundai i20 R5, +2:48,6 минуты

4. Кристофферссон/Скйармоен (Швеция/Норвегия), VW Polo GTI R5, +4:38,4 минуты

5. Камилли/Фейлас (Франция/Франция), Ford Fiesta R5 MKII, +4:47,0 минуты

Положение в чемпионате мира по ралли в зачете WRC 2 Pro/пилоты (спустя 9 из 14 гонок)

1. Калле Рованпера (Финляндия), ŠKODA, 136 очков

2. Мадс Остберг (Норвегия), Citroen, 98 очков

3. Гас Гринсмит (Великобритания), Ford, 85 очков

4. Лукаш Пенязек (Польша), Ford, 74 очка

5. Ян Копецки (Чехия), 36 очков

Положение в чемпионате мира по ралли в зачете WRC 2 Pro/производители (после 7 из 14 гонок)

1. ŠKODA, 184 очка

2. Ford, 177 очков

3. Citroen, 98 очков

Число дня: 4

Победа на ралли Финляндии стала для экипажа заводской команды ŠKODA Калле Рованперы и Йонне Халттунена четвертой подряд на чемпионате мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship.

Календарь чемпионата мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship (WRC 2 Pro)

Гонка Дата

Монте-Карло 24/01/–27/01/2019

Швеция 14/02/–17/02/2019

Мексика 07/03/–10/03/2019

Франция 28/03/–31/03/2019

Аргентина 25/04/–28/04/2019

Чили 09/05/–12/05/2019

Португалия 30/05/–02/06/2019

Италия 13/06/–16/06/2019

Финляндия 01/08/–04/08/2019

Германия 22/08/–25/08/2019

Турция 12/09/–15/09/2019

Великобритания 03/10/–06/10/2019

Испания 24/10/–27/10/2019

Австралия 14/11/–17/11/2019