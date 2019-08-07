Четыре самосвала MAN TGS для британской строительной компании

Четыре новых четырехосных самосвала MAN TGS для британской строительной компании Mone Bros

Компания Mone Bros в Лидсе, Англия, пополнила свой автопарк четырьмя самосвалами MAN TGS 35.420 8×4 BB. Четырехосные самосвалы используются для транспортировки пустой породы, вынутого грунта, строительных отходов, природного камня, а также песка и гравия.

Прочное и при этом легкое шасси MAN TGS 8×4 обеспечивает полезную нагрузку более 19 тонн

Первые положительные впечатления: надежность, низкий расход топлива и качественный сервис

Другие автомобили MAN поступят в течение года

Mone Bros, строительная компания со штаб-квартирой в английском Лидсе, недавно приобрела четыре MAN TGS 35.420 8×4 BB. Четырехосные самосвалы оборудованы 12,4-литровыми 6-цилиндровыми однорядными двигателями мощностью 420 л. с. (309 кВт) и кабинами типа M. Полезная нагрузка составляет более 19 тонн.

Концерн MAN разработал линейку TGS специально для использования в строительной отрасли. Прочное, но при этом легкое шасси идеально отвечает жестким требованиям для движения по дорогам и бездорожью. Удобная кабина типа M предлагает водителю прекрасные условия работы.

Универсальность новых автомобилей позволяет компании Mone Bros использовать их на своих четырех объектах, а также в рамках строительных проектов клиентов, преимущественно для перевозки пустой породы, вынутого грунта и строительных отходов. К спектру задач новых самосвалов также относится транспортировка природного камня, заполнителей, переработанных строительных материалов, песка и гравия по всему графству Йоркшир и далеко за его пределами.

«Ввод в эксплуатацию новых самосвалов MAN – это важный шаг нашей программы расширения и модернизации автопарка, – поясняет Фил Моне (Phil Mone), директор Mone Bros. – Мы стремимся обеспечить для клиентов наивысший уровень обслуживания. Новые грузовые автомобили MAN помогают нам в этом. Впечатления наших водителей исключительно положительные, расход топлива низкий, а поддержка со стороны дилеров превосходит все наши ожидания».

В ближайшие шесть месяцев Mone Bros получит еще несколько автомобилей MAN, в том числе самосвал TGS 35.420 и еще два шасси TGS 35.420, которые в настоящее время модернизируются компанией по переоборудованию L Townend. Еще два шасси MAN TGS 8×4 будут поставлены до конца этого года.

Компания Mone Brothers была создана в 1965 году и за пять десятилетий превратилась в одного из крупнейших британских поставщиков оборудования, строительных материалов и услуг по утилизации отходов для местных строительных компаний. Семейное предприятие насчитывает более 70 сотрудников и предлагает широкий выбор продуктов и услуг.