Доходы с дорожных камер станут фиксированными

Минтранс выпустит рекомендации относительно концессионных соглашений по обслуживанию комплексов фиксации нарушений ПДД: размер платы, выделяемой частникам из бюджета, не будет зависеть от количества штрафов

В правительстве посчитали, что действующая схема приводит к злоупотреблениям со стороны концессионеров и недовольству автомобилистов.

В настоящее время в России сложилась практика установки и обслуживания дорожных камер на деньги инвесторов посредством заключения концессионных соглашений. Этот документ обеспечивает частным компаниям прибыль с каждого штрафа, причем оплата производится из бюджета. Например, в Московской области частники зарабатывают 233 рубля с каждого зафиксированного нарушения, в Тамбовской области — 243 рубля, а в Курганской – до 345 рублей со штрафа.