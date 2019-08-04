Suzuki XL6 – новый кроссвэн

Индийская компания Maruti Suzuki раскроет 21 августа новую модель XL6 для домашнего рынка, которая представляет собой перелицованный компактвэн Ertiga второго поколения

В отличие от строго семиместного исходника, XL6 предложит шесть сидений, причём на втором ряду установлены «капитанские» кресла. Будучи «более премиальным», новобранец получил шестиугольную решётку, пронзённую хромированными планками, новые фары со светодиодными ходовыми огнями, круговой чёрный обвес и бамперы с «защитными» пластинами.

Боковые панели кузова дизайнеры не тронули. Без изменений обошлись и бензиновый атмосферник 1.5 (104 л.с. 138 Н•м) с пятиступенчатой «механикой» и четырёхдиапазонным «автоматом». Привод остался сугубо передним. Интерьер будет оформлен в тёмных тонах — в противовес светлой отделке у Эртиги. Ожидаются две комплектации, одна другой богаче. Если Ertiga стоит от 755 000 рупий (706 тысяч рублей), то базовый XL6 окажется почти вдвое дороже.

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