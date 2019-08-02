Volkswagen Tiguan 2022 года кардинально изменится

Tiguan 2022 модельного года будет радикально отличаться от предшественника: он получит сглаженные углы кузова и заваленную крышу, что сделает его похожим на купе

Первые изображения кроссовера следующего поколения опубликовало британское издание AutoExpress в пятницу.

Несмотря на “срезанную” крышу, багажник бестселлера не потеряет в объеме и сможет вместить до 470 л груза. В дополнение к стандартному Tiguan выйдет вытянутая версия Allspace, которая на 25 см длиннее.

По предварительной информации, салоном новинка будет напоминать Passat, только с более новыми материалами отделки и увеличенными экранами. И, конечно, функций и различных систем тоже станет больше: среди них наверняка будет новый автопилот, который Volkswagen уже протестировал на специальном прототипе Golf на улицах Гамбурга.

В основу компактного SUV ляжет все та же классика – платформа MQB, на которой базируется большинство моделей Volkswagen, а так же Skoda, Seat и Audi. Правда, к началу производства нового Tiguan она наверняка претерпит изменения.

А вот под капотом классики ждать не стоит – скорее всего, у новинки не будет версии с ДВС. Вся палитра силовых агрегатов будет работать по схеме “мягкий гибрид”. А вот “заряженная” спецверсия Tiguan R следующего поколения может получить двухлитровый турбодвигатель мощностью 350 л.с. в сочетании с полным приводом 4MOTION.

На прошлой неделе немецкий концерн анонсировал выпуск лимитированной версии Volkswagen Touareg One Million, приуроченной к продаже миллионного Touareg.

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