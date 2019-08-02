Land Rover вдохнет жизнь в предыдущие поколения Defender

Специальное подразделение Land Rover Classic представляет линейку обновлений для предыдущих поколений Defender, которые обеспечат повышенную динамику и улучшенную управляемость легендарного внедорожника

В своей работе инженеры Land Rover Classic вдохновлялись ограниченной серией Defender Works V8, выпущенной эксклюзивно к 70-летнему юбилею бренда. Новые пакеты обновлений – первые в своем роде от Land Rover Classic – позволят владельцам Defender усовершенствовать версии 90 и 110, произведенные в период между 1994 и 2016 годами.

Калум МакКечни (Calum McKechnie), директор Land Rover Classic: «В 2018 году, в 70-ю годовщину бренда Land Rover, мы увидели беспрецедентный спрос на ограниченную серию Defender Works V8, которая вывела динамику и управляемость этого легендарного автомобиля на совершенно новый уровень. Расширенный ряд выверенных, протестированных и одобренных обновлений от Land Rover Classic подчеркивает наше стремление поддерживать владельцев текущих версий внедорожника в преддверии мировой премьеры нового Defender, которая состоится уже в этом году».

Ряд обновлений включает 18-дюймовые кованые колесные диски Sawtooth, которые можно установить на Defender, начиная с 1994 года выпуска.

Пакет Defender Suspension Upgrade Kit разработан для автомобилей старше 2007 модельного года. Он включает уникальные настройки подвески, повышающие комфорт и динамику, а также доработанные пружины, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости, шарниры и втулки.

В рамках пакета Defender Handling Upgrade Kit к 18-дюймовым колесным дискам Sawtooth и обновленной подвеске добавляются улучшенные тормозные диски, колодки и суппорты.

Самое внушительное обновление предлагается в качестве опции только для моделей с 2,2-литровым двигателем TDCi, производившихся с 2012 модельного года, и доступно непосредственно при заказе в Land Rover Classic. Пакет Defender Classic Works Upgrade Kit включает все обновления, касающиеся колесных дисков, тормозов и подвески, и включает также высокопроизводительные шины и обновления для двигателя, которые позволяют обеспечить дополнительные 40 л.с. мощности. Общая мощность версии, укомплектованной данным пакетом, составит 162 л.с. при 463 Нм крутящего момента и максимальной скорости в 170 км/ч.

Пакет Classic Works Upgrade Kit также включает фирменные бейджи на передних крыльях, сертификат владельца, техническую диагностику и передачу автомобиля владельцу непосредственно на заводе Land Rover Classic Works в Великобритании или в немецком Эссене.

Все компоненты соответствуют тем же стандартам, что и оригинальные Defender Works V8: каждый элемент пакетов Upgrade Kit был испытан в тех же условиях, что и ограниченная версия внедорожника. По итогам тестов объем выбросов CO 2 соответствует экологическому стандарту EU5 N1 Commercial, как и у стандартной версии с 2,2-литровым двигателем TDCi.

Клиенты могут заказать кованые диски Sawtooth, пакеты Suspension Upgrade Kit и Handling Upgrade Kit, а также установить их на заводах Land Rover Classic в Ковентри и Эссене или в местных дилерских центрах. Пакет дисков Sawtooth с шинами и пакет Defender Classic Works Update Kit может быть приобретен и установлен только на собственных производственных площадках Land Rover Classic.