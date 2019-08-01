Рекомендованная цена на Chery Tiggo 3 снижена

Дистрибьютор марки CHERY в России c 1 августа 2019 года снизил рекомендованную розничную стоимость на все комплектации кроссовера Chery Tiggo 3

Chery Tiggo 3 является яркой, выразительной и смелой интерпретацией классики — модели Tiggo. Автомобиль оснащается высокоэффективным 4-цилиндровым бензиновым силовым агрегатом 1.6DVVT. Двигатель развивает мощность в 126 л.с. при 6150 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 160 Нм при 3900 об/мин. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро 5. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литров для автомобилей оборудованных 5-ступенчатой механической коробкой передач и 8,2 литров — трансмиссией CVT.

Рекомендованная стоимость кроссовера Chery Tiggo 3 в комплектациях:

Comfort MT — 799 900 рублей (снижение на 95 000 рублей);

Luxury Plus MT — 859 900 рублей (снижение на 80 000 рублей);

Luxury Plus CVT — 939 900 рублей (снижение на 60 000 рублей).

Дополнительную выгоду — до 10 000 рублей — можно получить при бронировании автомобиля в онлайн-магазине на официальном сайте марки CHERY.