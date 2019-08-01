Новая коллекция очков в честь столетия марки Bentley

Новые солнцезащитные очки Bentley Collection стали воплощением изысканного мастерства и инновационных технологий

Компания Bentley представляет новую коллекцию очков, выпущенную в честь столетия марки. При создании особой капсульной линии использовались инновационные технологии и уникальные материалы. Дизайн оправ очков эксклюзивной серии идеально сочетает современный и классический стили. Каждый предмет коллекции вдохновлен блестящей столетней истории Bentley и выражает стремление к будущим достижениям ведущего мирового производителя роскошных автомобилей.

Новая коллекция очков Bentley символизирует совершенство и высочайший уровень ручного исполнения, а также стиль и выдающие качества автомобилей британской марки. Новые солнцезащитные очки Bentley Collection стали воплощением изысканного мастерства и инновационных технологий, дополненных особыми изящными акцентами.

В выполненных вручную оправах очков-авиаторов безошибочно угадываются элементы фирменного стиля Bentley, например, узор с характерным рифлением, которое используется в отделке переключателей и органов управления автомобилей марки. Эта изысканная деталь украсила дужки и рамку современных оправ с покрытием из 24-каратного золота. Кроме того, на дужках оправ специальной серии размещена выполненная вручную легендарная литера «B», покрытая натуральным лаком.

При создании линз для очков новой коллекции использовалась инновационная технология, гарантирующая кристальную прозрачность и непревзойденную защиту оптики. Сверхлегкие титановые оправы обеспечивают высочайший уровень комфорта и гарантируют эксклюзивное качество.

Восемь различных цветовых комбинаций предлагаются для двух размеров оправ. Выбранный оттенок станет идеальным дополнением индивидуального стиля владельца элегантного аксессуара от Bentley.

Линия очков Bentley Collection

Стильная и изысканная коллекция очков Bentley состоит из современных оправ, подходящих для любого образа жизни. Высококачественные линзы с покрытием из современных материалов обеспечивают идеальную прозрачность и превосходные оптические характеристики. Новым элементом коллекции стали классические круглые женские солнцезащитные очки в современной интерпретации стиля ретро. Их оправы из легкого титанового сплава, покрытые розовым золотом, легко регулируются и невероятно комфортны.

Покрытие из благородных металлов и полированные поверхности превосходно сочетаются с тонированными линзами коричневого или розового цвета, которые обеспечивают стопроцентную защиту от ультрафиолетового излучения. Роскошная и практичная современная коллекция включает серию оправ и солнцезащитных очков, в том числе солнцезащитные очки Legacy Panto и Keyhole Bridge, а также очки в классическом стиле, выполненные из материалов класса «люкс», например, солнцезащитные очки-авиаторы с позолоченными оправами.