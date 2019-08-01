Актера “Современника” арестовали за пародию на пьяного сотрудника ГИБДД

37-летнего актера «Современника» Дмитрия Смолева арестовали на восемь суток за то, что он в полицейской форме изобразил на камеру пьяного сотрудника ГИБДД

МВД отметили, что Смолев «дискредитировал своим поведением органы внутренних дел Российской Федерации». В отношении актера было возбуждено два административных дела по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство».

Из-за задержания актера 30 июля в «Современнике» прошла замена в спектакле «Дюма», написал на своей странице в фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.

По его словам, о задержании Смолева со сцены сообщил режиссер постановки Михаил Ефремов.

«Оказывается, Смолев выложил в интернет ролик с собственным участием, где он снят в ментовской форме. За этот анонимный ролик его искали неделю, выясняли личность, проводили опознания», — рассказал Шадронов.

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