Более 50 бесплатных автобуса запустят на время закрытия станций Филевской линии метро

Более 50 бесплатных автобуса запустят на время закрытия станций Филевской линии метро
Июль 20 18:03 2019

В районе закрытого участка Филевской линии столичного метро работают более 50 бесплатных компенсационных автобусов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгортранса.

«Мосгортранс» запустил бесплатные автобусы в районе временно закрытого участка Филевской линии метро. Здесь работают два компенсационных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что автобусы КМ1 связывают станции «Киевская» и «Кунцевская», они ходят с промежуточными остановками у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 соединяет станции метро «Багратионовская» и «Фили».

Компенсационные маршруты работают с 05:00 до 02:00. Интервал движения составляет две минуты.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» закрыты 20 и 21 июля для проведения работ на путевой инфраструктуре в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме линия возобновит работу утром в понедельник, 22 июля.

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AMSRUS
AMSRUS

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